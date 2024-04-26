У Білому домі розповіли, якого озброєння зараз найбільше потребує Україна

Протиповітряна оборона залишається пріоритетом для нашої держави.

Наразі для України пріоритетом у озброєнні є засоби протиповітряної оборони. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу, передає «Європейська правда».

«Коли ми надішлемо додаткові засоби і зможемо розповісти про це, ми обов'язково дамо вам знати», — відповів Кірбі на запитання, чи розглядають у США можливість відправки в Україну ще однієї батареї Patriot.

Він зазначив, що оголошений нещодавно пакет військової допомоги України містить критично важливі для неї засоби.

«Але очевидно, що протиповітряна оборона залишатиметься пріоритетом для українців. І якщо ми зможемо зробити свій внесок у цю протиповітряну оборону за допомогою різних засобів дальнього, середнього і ближнього радіуса дії – ми зробимо це», – додав представник Білого дому.

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