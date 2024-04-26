26 квітня – День пам’яті про Чорнобильську катастрофу

Вибух на Чорнобильській АЕС – найбільша техногенна катастрофа ХХ століття.

Фото: bigkyiv.com.ua

26 квітня 2024 року відзначаються 38-і роковини аварії на Чорнобильській АЕС. Саме цього дня 1986 року сталася наймасштабніша аварія, яку коли-небудь спричиняв мирний атом. Трагедія забрала життя тисяч людей і завдала непоправної шкоди екології Європи.

З того часу в цю дату в Україні щороку вшановують усіх людей, хто загинув чи постраждав від цієї катастрофи, а також шанують ліквідаторів наслідків аварії.

Аварія на Чорнобильській АЕС

26 квітня 1986 року сталася аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС. В результаті двох вибухів, які сталися з різницею в дві секунди, почалася пожежа. Було викинуто велику кількість радіоактивних речовин, які поширилися на великі відстані.

Пожежу намагалися загасити сотні пожежників і працівників аварійних служб. Багато з них померли від променевої хвороби. Після аварії було евакуйовано понад 100 тисяч жителів найближчих населених пунктів.

Для запобігання подальшим викидам радіоактивних матеріалів було збудовано спеціальний «саркофаг», який накрив четвертий реактор. Чорнобильська АЕС була повністю закрита у 2000 році після зупинки всіх трьох реакторів.

Наслідки Чорнобильської трагедії

Аварія на Чорнобильській АЕС призвела до серйозного забруднення навколишнього середовища. Місто Прип'ять досі вважається непридатним для життя.

Внаслідок аварії майже 8,5 млн людей були опромінені, а більше 155 тисяч квадратних кілометрів територій було забруднено радіоактивними речовинами. Загальна кількість жертв аварії досі невідома, але за приблизними оцінками померло близько 4000 осіб.

День пам'яті Чорнобиля

26 квітня є Міжнародним днем пам'яті про Чорнобильську катастрофу. В цей день вшановують героїчність людей, які брали участь у ліквідації наслідків аварії.

Окупація ЧАЕС у 2022 році

Захоплення Чорнобильської АЕС російськими військами стало одним з етапів окупації України. Війська рф утримували станцію понад три тижні, перешкоджаючи проведенню ротації персоналу ЧАЕС. У результаті дій окупантів було порушено безпеку станції.

Після тривалої окупації, російські війська залишили Чорнобильську АЕС, взявши у полон десятки українських солдат. Вони також завдали значних збитків станції.

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