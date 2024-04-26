Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суспільство

26 квітня – День пам’яті про Чорнобильську катастрофу

09:17, 26 квітня 2024
Вибух на Чорнобильській АЕС – найбільша техногенна катастрофа ХХ століття.
26 квітня – День пам’яті про Чорнобильську катастрофу
Фото: bigkyiv.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

26 квітня 2024 року відзначаються 38-і роковини аварії на Чорнобильській АЕС. Саме цього дня 1986 року сталася наймасштабніша аварія, яку коли-небудь спричиняв мирний атом. Трагедія забрала життя тисяч людей і завдала непоправної шкоди екології Європи.

З того часу в цю дату в Україні щороку вшановують усіх людей, хто загинув чи постраждав від цієї катастрофи, а також шанують ліквідаторів наслідків аварії.

Аварія на Чорнобильській АЕС

26 квітня 1986 року сталася аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС. В результаті двох вибухів, які сталися з різницею в дві секунди, почалася пожежа. Було викинуто велику кількість радіоактивних речовин, які поширилися на великі відстані.

Пожежу намагалися загасити сотні пожежників і працівників аварійних служб. Багато з них померли від променевої хвороби. Після аварії було евакуйовано понад 100 тисяч жителів найближчих населених пунктів.

Для запобігання подальшим викидам радіоактивних матеріалів було збудовано спеціальний «саркофаг», який накрив четвертий реактор. Чорнобильська АЕС була повністю закрита у 2000 році після зупинки всіх трьох реакторів.

Наслідки Чорнобильської трагедії

Аварія на Чорнобильській АЕС призвела до серйозного забруднення навколишнього середовища. Місто Прип'ять досі вважається непридатним для життя.

Внаслідок аварії майже 8,5 млн людей були опромінені, а більше 155 тисяч квадратних кілометрів територій було забруднено радіоактивними речовинами. Загальна кількість жертв аварії досі невідома, але за приблизними оцінками померло близько 4000 осіб.

День пам'яті Чорнобиля

26 квітня є Міжнародним днем пам'яті про Чорнобильську катастрофу. В цей день вшановують героїчність людей, які брали участь у ліквідації наслідків аварії.

Окупація ЧАЕС у 2022 році

Захоплення Чорнобильської АЕС російськими військами стало одним з етапів окупації України. Війська рф утримували станцію понад три тижні, перешкоджаючи проведенню ротації персоналу ЧАЕС. У результаті дій окупантів було порушено безпеку станції.

Після тривалої окупації, російські війська залишили Чорнобильську АЕС, взявши у полон десятки українських солдат. Вони також завдали значних збитків станції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Працівників зможуть звільняти за неповідомлення про родичів, які лишилися на тимчасово окупованій території – Рада прийняла закон

Верховна Рада ухвалила закон, за яким підставою для звільнення може бути те, що працівник не повідомив роботодавця про родичів чи інших близьких осіб, які знаходяться на тимчасово окупованій території.

Верховна Рада врегулювала питання гарантій прав працівників при зміні власника бізнесу чи реорганізації

Закон про зміни до КЗпП торкається охорони прав працівників у випадку передачі підприємств, бізнесових структур або частин підприємств

Суддя поскаржився на поліцейських, які переслідували його та морально тероризували

Суддя вважає, що поліцейські виконують «замовлення», яке отримали від свого керівництва.

Родини українців, які загинули внаслідок війни, матимуть шанс отримати компенсацію за рахунок репарацій від рф – Верховна Рада схвалила створення Реєстру постраждалих

Законопроект розрахований на те, що українці, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії рф проти України, та члени їх родин у перспективі зможуть отримати відшкодування за рахунок репарацій.

Фізична ідентифікація, включення до страхового стажу періодів роботи у країнах СНД, нові підстави припинення пенсій – ухвалено закон

Верховна Рада ухвалила закон про врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення – які зміни він передбачає

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Данило Гетманцев
    Данило Гетманцев
    голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Михайло Ніколаєв
    Михайло Ніколаєв
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Сергій Чванкін
    Сергій Чванкін
    голова Київського районного суду м. Одеси