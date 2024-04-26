26 апреля – День памяти о Чернобыльской катастрофе

Взрыв на Чернобыльской АЭС – величайшая техногенная катастрофа ХХ века.

Фото: bigkyiv.com.ua

26 апреля 2024 года отмечается 38-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Именно в этот день 1986 года произошла самая масштабная авария, которую когда-либо вызывал мирный атом. Трагедия унесла жизни тысяч людей и нанесла непоправимый ущерб экологии Европы.

С тех пор в эту дату в Украине ежегодно чествуют всех людей, погибших или пострадавших от этой катастрофы, а также чтят ликвидаторов последствий аварии.

Авария на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года произошла авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. В результате двух взрывов, произошедших с разницей в две секунды, начался пожар. Было выброшено большое количество радиоактивных веществ, распространившихся на большие расстояния.

Пожар пытались потушить сотни пожарных и работников аварийных служб. Многие умерли от лучевой болезни. После аварии были эвакуированы более 100 тысяч жителей ближайших населённых пунктов.

Для предотвращения дальнейших выбросов радиоактивных материалов был построен специальный «саркофаг», накрывший четвертый реактор. Чернобыльская АЭС была полностью закрыта в 2000 году после остановки всех трех реакторов.

Последствия Чернобыльской трагедии

Авария на Чернобыльской АЭС привела к серьезному загрязнению окружающей среды. Город Припять до сих пор считается непригодным для жизни.

В результате аварии почти 8,5 млн человек были облучены, а более 155 тысяч квадратных километров территорий были загрязнены радиоактивными веществами. Общее количество жертв аварии до сих пор неизвестно, но по приблизительным оценкам умерло около 4000 человек.

День памяти Чернобыля

26 апреля является Международным днем памяти Чернобыльской катастрофы. В этот день чествуют героичность людей, участвовавших в ликвидации последствий аварии.

Оккупация ЧАЭС в 2022 году

Захват Чернобыльской АЭС русскими войсками стал одним из этапов оккупации Украины. Войска рф удерживали станцию более трех недель, препятствуя проведению ротации персонала ЧАЭС. В результате действий окупантов была нарушена безопасность станции.

После продолжительной оккупации российские войска покинули Чернобыльскую АЭС, взяв в плен десятки украинских солдат. Они также нанесли значительный ущерб станции.

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