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ВАКС избрал меру пресечения министру агрополитики Николаю Сольскому — содержание под стражей с возможностью залога более чем в 75 миллионов гривен

08:25, 26 апреля 2024
Министру агрополитики Николаю Сольскому ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июня с возможностью внесения залога более чем в 75 миллионов гривен.
ВАКС избрал меру пресечения министру агрополитики Николаю Сольскому — содержание под стражей с возможностью залога более чем в 75 миллионов гривен
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В пятницу, 26 апреля, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения министру аграрной политики Украины Николаю Сольскому. Его отправили под стражу, но с возможностью внесения залога в размере 75 млн. гривен. Об этом сообщают НАБУ и САП.

Судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и применил к Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней до (24 июня 2024 года), но в пределах срока досудебного расследования.

Альтернативой содержания под стражей суд определил ставку в 75,7 млн. грн.

В случае внесения залога на Сольского будут возложены соответствующие процессуальные обязанности, а именно:

  • прибывать по каждому требованию к следователю (детектива), прокурору и суду;
  • не покидать пределы Киева без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда;
  • сообщать следователю (детектива), прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
  • воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве;
  • сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Как отмечает Transparency International Ukraine, прокурор просил взять министра Сольского под стражу с залогом более 200 млн. грн. Он ссылался на то, что министр имеет право на выезд за границу, 21 раз выезжал после начала полномасштабного вторжения и имеет значительные активы ($296 тыс., €226 тыс. и 5,6 млн грн наличными, ряд автомобилей и объектов недвижимости) . Также Сольский якобы заранее знал о проведении у него в офисе обысков, а потому может препятствовать уголовному производству.

Сторона защиты просила не выбирать меру пресечения. Защитники считают подозрение необоснованным и предоставили ряд контраргументов: пересекал границу в рамках командировок, а ни одной земли не получал. Сольский уверял, что предприятия, которым принадлежала земля, обанкротились.

Как напомнили в САП, Николай Сольский подозревается в завладении землей в Сумской области площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн грн и попытке завладения землей площадью около 3,3 тыс. га еще на 190 млн грн.

Кроме действующего министра, прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении еще 12 участникам преступной схемы, среди которых:

- бывший глава Госгеокадастра Украины;

- руководитель Госгеокадастра в Сумской области;

- два куратора органов Госгеокадастра;

- должностные лица Госгеокадастра Сумской области;

- директор аграрного холдинга;

- другие лица, способствовавшие совершению преступления.

Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Напомним, НАБУ разоблачило министра аграрной политики Николая Сольского.

Добавим, что министр подал в отставку. Заявление Николая Сольского Верховная Рада рассмотрит на одном из ближайших заседаний.

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