ВАКС избрал меру пресечения министру агрополитики Николаю Сольскому — содержание под стражей с возможностью залога более чем в 75 миллионов гривен

В пятницу, 26 апреля, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения министру аграрной политики Украины Николаю Сольскому. Его отправили под стражу, но с возможностью внесения залога в размере 75 млн. гривен. Об этом сообщают НАБУ и САП.
Судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и применил к Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней до (24 июня 2024 года), но в пределах срока досудебного расследования.
Альтернативой содержания под стражей суд определил ставку в 75,7 млн. грн.
В случае внесения залога на Сольского будут возложены соответствующие процессуальные обязанности, а именно:
Как отмечает Transparency International Ukraine, прокурор просил взять министра Сольского под стражу с залогом более 200 млн. грн. Он ссылался на то, что министр имеет право на выезд за границу, 21 раз выезжал после начала полномасштабного вторжения и имеет значительные активы ($296 тыс., €226 тыс. и 5,6 млн грн наличными, ряд автомобилей и объектов недвижимости) . Также Сольский якобы заранее знал о проведении у него в офисе обысков, а потому может препятствовать уголовному производству.
Сторона защиты просила не выбирать меру пресечения. Защитники считают подозрение необоснованным и предоставили ряд контраргументов: пересекал границу в рамках командировок, а ни одной земли не получал. Сольский уверял, что предприятия, которым принадлежала земля, обанкротились.
Как напомнили в САП, Николай Сольский подозревается в завладении землей в Сумской области площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн грн и попытке завладения землей площадью около 3,3 тыс. га еще на 190 млн грн.
Кроме действующего министра, прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении еще 12 участникам преступной схемы, среди которых:
- бывший глава Госгеокадастра Украины;
- руководитель Госгеокадастра в Сумской области;
- два куратора органов Госгеокадастра;
- должностные лица Госгеокадастра Сумской области;
- директор аграрного холдинга;
- другие лица, способствовавшие совершению преступления.
Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Напомним, НАБУ разоблачило министра аграрной политики Николая Сольского.
Добавим, что министр подал в отставку. Заявление Николая Сольского Верховная Рада рассмотрит на одном из ближайших заседаний.
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