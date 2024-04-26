ВАКС обрав запобіжний захід міністру агрополітики Миколі Сольському — тримання під вартою із можливістю застави у понад 75 мільйонів гривень

Міністру агрополітики Миколі Сольському ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 червня із можливістю внесення застави у понад 75 мільйонів гривень.

У п’ятницю, 26 квтіня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міністру аграрної політики України Миколі Сольському. Його відправили під варту, але із можливістю внесення застави у розмірі 75 млн гривень. Про це повідомляють НАБУ і САП.

Суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та застосував до Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до (24 червня 2024 року), але в межах строку досудового розслідування.

Альтернативою тримання під вартою суд визначив ставу у 75,7 млн грн.

У разі внесення застави, на Сольського будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки, а саме:

прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

не залишати межі Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Як зазначає Transparency International Ukraine, прокурор просив взяти міністра Сольського під варту з заставою понад 200 млн грн. Він посилався на те, що міністр має право на виїзд за кордон, 21 раз виїжджав після початку повномасштабного вторгнення та має значні активи ($296 тис., €226 тис. та 5,6 млн грн готівкою, ряд автівок та об’єктів нерухомості). Також Сольський нібито заздалегідь знав про проведення в нього в офісі обшуків, а тому може перешкоджати кримінальному провадженню.

Сторона захисту просила не обирати запобіжний захід. Захисники вважають підозру необґрунтованою та надали низку контраргументів: перетинав кордон у рамках відряджень, а жодної землі не отримував. Сольський запевняв, що підприємства, яким належала земля, збанкрутіли.

Як нагадали в САП, Микола Сольський підозрюється у заволодінні землею на Сумщині площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн та спробі заволодіння землею площею близько 3,3 тис. га ще на 190 млн грн.

Крім чинного міністра прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру ще 12 учасникам злочинної схеми, серед яких:

- колишній голова Держгеокадастру України;

- керівник Держгеокадастру в Сумській області;

- два куратори органів Держгеокадастру;

- службові особи Держгеокадастру Сумської області;

- директор аграрного холодингу;

- інші особи, які сприяли вчиненню злочину.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагадаємо, НАБУ викрило міністра аграрної політики Миколу Сольського.

Додамо, що міністр подав у відставку. Заяву Миколи Сольського Верховна Рада розгляне на одному з найближчих засідань.

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