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Рада суддів оновила інтерактивну карту з нормативами навантаження на суди та суддів

08:18, 26 квітня 2024
Окрім нормативної чисельності відображена інформація і щодо кількості судових справ, що надійшли до суду, інформація про штатну та фактичну чисельність суддів.
Рада суддів оновила інтерактивну карту з нормативами навантаження на суди та суддів
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Рада суддів України повідомила, що оновила інтерактивну карту судів України з розрахунками нормативів навантаження на суди та суддів з урахуванням кількості справ, які розглядаються судами впродовж І кварталу 2024 року.

Дана карта розроблена і використовується з метою обліку статистичних даних та доопрацювання Методики визначення граничної чисельності суддів у судах на основі кількості справ, які надходять на розгляд до суду.

Окрім нормативної чисельності у ній відображена інформація щодо кількості судових справ, що надійшли до суду, інформація про штатну та фактичну чисельність суддів.

Попереднє опрацювання отриманої інформації показало, що суди працюють з нерівномірним навантаженням та дозволило визначити суди, які мають найбільшу кількість справ та відповідно найбільше навантаження на суддів.

Нормативи навантаження, що відображені на карті й в таблицях за І квартал 2024 року, подано без врахування даних 148 місцевих загальних судів, підсудність справ яких змінена.

З оновленою інтерактивною картою судів України з розрахунками нормативів навантаження на суди та суддів з урахуванням кількості справ, які розглядаються судами впродовж І кварталу 2024 року, можна ознайомитися за посиланням.

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