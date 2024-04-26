У США сподіваються, що передача Україні ракет ATACMS підштовхне Німеччину до рішення щодо Taurus

У Штатах підкреслили, що рішення про надання крилатих ракет Taurus Україні має ухвалити саме Німеччина.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сполучені Штати Америки сподіваються, що рішення союзників передати Україні далекобійні ракети ATACMS підштовхнуть Німеччину до передачу крилатих ракет Taurus. Про це заявив один із американських посадовців, передає AFP.

Високопосадовець оборонного відомства США підкреслив, що рішення про надання Taurus Україні має ухвалити саме Німеччина.

«Але, безумовно, надання Сполученими Штатами системи ATACMS, а також попередні рішення Великої Британії та Франції про надання крилатих ракет великої дальності – ми, безумовно, сподіваємося, що це буде фактором», – зазначив посадовець.

Раніше Олаф Шольц заявив, що не збирається змінювати своє рішення не постачати Україні ракети Taurus.

Також у Бундестазі закликали уряд Німеччини надати Україні ракети Taurus.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.