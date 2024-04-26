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В США надеются, что передача Украине ракет ATACMS подтолкнет Германию к решению по Taurus

08:59, 26 апреля 2024
В Штатах подчеркнули, что решение о предоставлении крылатых ракет Taurus Украине должно принять именно Германия.
В США надеются, что передача Украине ракет ATACMS подтолкнет Германию к решению по Taurus
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Соединенные Штаты Америки надеются, что решение союзников передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS подтолкнут Германию к передаче крылатых ракет Taurus. Об этом заявил один из американских чиновников, передает AFP.

Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США подчеркнул, что решение о предоставлении Taurus Украине должно принять именно Германия.

«Но, безусловно, предоставление Соединенными Штатами системы ATACMS, а также предыдущие решения Великобритании и Франции о предоставлении крылатых ракет большой дальности – мы, безусловно, надеемся, что это будет фактором», – отметил чиновник.

Ранее Олаф Шольц заявил, что не намерен менять свое решение не поставлять Украине ракеты Taurus.

Также в Бундестаге призвали правительство Германии предоставить Украине ракеты Taurus.

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