В США надеются, что передача Украине ракет ATACMS подтолкнет Германию к решению по Taurus

В Штатах подчеркнули, что решение о предоставлении крылатых ракет Taurus Украине должно принять именно Германия.

Соединенные Штаты Америки надеются, что решение союзников передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS подтолкнут Германию к передаче крылатых ракет Taurus. Об этом заявил один из американских чиновников, передает AFP.

Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США подчеркнул, что решение о предоставлении Taurus Украине должно принять именно Германия.

«Но, безусловно, предоставление Соединенными Штатами системы ATACMS, а также предыдущие решения Великобритании и Франции о предоставлении крылатых ракет большой дальности – мы, безусловно, надеемся, что это будет фактором», – отметил чиновник.

Ранее Олаф Шольц заявил, что не намерен менять свое решение не поставлять Украине ракеты Taurus.

Также в Бундестаге призвали правительство Германии предоставить Украине ракеты Taurus.

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