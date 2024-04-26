В США надеются, что передача Украине ракет ATACMS подтолкнет Германию к решению по Taurus

Соединенные Штаты Америки надеются, что решение союзников передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS подтолкнут Германию к передаче крылатых ракет Taurus. Об этом заявил один из американских чиновников, передает AFP.
Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США подчеркнул, что решение о предоставлении Taurus Украине должно принять именно Германия.
«Но, безусловно, предоставление Соединенными Штатами системы ATACMS, а также предыдущие решения Великобритании и Франции о предоставлении крылатых ракет большой дальности – мы, безусловно, надеемся, что это будет фактором», – отметил чиновник.
Ранее Олаф Шольц заявил, что не намерен менять свое решение не поставлять Украине ракеты Taurus.
Также в Бундестаге призвали правительство Германии предоставить Украине ракеты Taurus.
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