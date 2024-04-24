У Бундестазі закликали уряд Німеччини надати Україні ракети Taurus

За словами глави Бундестагу, уряд Німеччини має діяти аналогічно США у військовій допомозі Україні.

Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, голова оборонного комітету Бундестагу, закликала уряд Німеччини поставити Україні крилаті ракети Taurus у зв'язку з оновленим контекстом безпеки. За повідомленням BR24, вона висловилася після того, як Сполучені Штати оголосили про постачання Україні ракет великої дальності ATACMS.

«Канцлер завжди запевняв нас, що орієнтується на Сполучені Штати», - заявила Штрак-Ціммерманн. Вона підкреслила, що рішення США стосовно постачання ракет Україні вимагає аналогічних дій з боку уряду Німеччини.

«США тепер постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. Це достатня причина, щоб діяти зараз щодо питання Taurus», - додала вона.

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