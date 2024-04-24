В Бундестаге призвали правительство Германии предоставить Украине ракеты Taurus

По словам главы Бундестага, правительство Германии должно действовать аналогично США в военной помощи Украине.

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, председатель оборонного комитета Бундестага, призвала правительство Германии поставить Украине крылатые ракеты Taurus в связи с обновленным контекстом безопасности. По сообщению BR24, она высказалась после того, как Соединенные Штаты объявили о поставках Украине ракет большой дальности ATACMS.

"Канцлер всегда уверял нас, что ориентируется на Соединенные Штаты", - заявила Штрак-Циммерманн. Она подчеркнула, что решение США относительно поставок ракет Украине требует аналогичных действий со стороны правительства Германии.

"США теперь будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. Это достаточная причина, чтобы действовать сейчас по вопросу Taurus", - добавила она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.