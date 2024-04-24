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В Бундестаге призвали правительство Германии предоставить Украине ракеты Taurus

11:18, 24 апреля 2024
По словам главы Бундестага, правительство Германии должно действовать аналогично США в военной помощи Украине.
В Бундестаге призвали правительство Германии предоставить Украине ракеты Taurus
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Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, председатель оборонного комитета Бундестага, призвала правительство Германии поставить Украине крылатые ракеты Taurus в связи с обновленным контекстом безопасности. По сообщению BR24, она высказалась после того, как Соединенные Штаты объявили о поставках Украине ракет большой дальности ATACMS.

"Канцлер всегда уверял нас, что ориентируется на Соединенные Штаты", - заявила Штрак-Циммерманн. Она подчеркнула, что решение США относительно поставок ракет Украине требует аналогичных действий со стороны правительства Германии.

"США теперь будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. Это достаточная причина, чтобы действовать сейчас по вопросу Taurus", - добавила она.

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