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Государственная регистрация рождения ребенка: особенности и какие нужны документы

20:52, 24 апреля 2024
Государственная регистрация рождения ребенка проводится с одновременным определением его происхождения и присвоением ему фамилии, собственного имени и отчества.
Государственная регистрация рождения ребенка: особенности и какие нужны документы
Фото: vin.gov.ua
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Министерство юстиции Украины напомнило особенности порядка государственной регистрации рождения ребенка.

В условиях военного положения в Украине или в отдельных его местностях государственная регистрация рождения ребенка проводится любым органом государственной регистрации актов гражданского состояния по обращению заявителя.

Государственная регистрация рождения ребенка проводится с одновременным определением его происхождения и присвоением ему фамилии, собственного имени и отчества. Происхождение ребенка определяется в соответствии с Семейным кодексом Украины.

В случае смерти родителей или если они по другим причинам не могут зарегистрировать рождение ребенка, государственная регистрация проводится по заявлению родственников, других лиц, уполномоченного представителя учреждения здравоохранения, в котором родился ребенок или в котором он находится.

Куда обращаться?

онлайн, путем заполнения соответствующего заявления на услугу «єМалятко» на Портале Дія;

к администратору услуги «єМалятко» непосредственно в учреждении здравоохранения, которое оказывает медицинскую помощь при родах, при условии сотрудничества отдела государственной регистрации актов гражданского состояния и учреждения здравоохранения на основе соответствующего меморандума;

в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, исполнительного органа сельского, поселкового и городского совета по месту рождения ребенка или месту регистрации родителей;

в Центр предоставления административных услуг.

Какие нужны документов?

- медицинское заключение о рождении, сформированное в Реестре медицинских выводов электронной системы здравоохранения;

- медицинское свидетельство о рождении (форма № 103/о);

- медицинская справка о нахождении ребенка под наблюдением лечебного учреждения (форма № 103-1/о);

- медицинский документ, выданный компетентным субъектом другого государства, подтверждающий факт рождения, должным образом легализован, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

О факте государственной регистрации рождения выдается свидетельство о рождении.

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