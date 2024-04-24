ВСП уволил судью Верхнеднепровского райсуда Днепропетровской области за совершение существенного дисциплинарного проступка

Высший совет правосудия принял решение об увольнении Надежды Трофимовой с должности судьи Верхнеднепровского районного суда Днепропетровской области.

Высший совет правосудия принял решение об увольнении Надежды Трофимовой с должности судьи Верхнеднепровского районного суда Днепропетровской области из пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом сообщает ВСП.

Отмечается, что реализация этой процедуры осуществлялась на основании представления Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об освобождении судьи от должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие должности (часть восьмая статьи 109 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»).

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что ВСП уволил двух судей в отставку.

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