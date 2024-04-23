ВСП уволил двух судей в отставку

На заседании Высшего совета правосудия, состоявшемся 23 апреля 2024 года, был рассмотрен вопрос об увольнении судей по общим обстоятельствам. Согласно данным ВСП, принято решение об отставке двух судей, а именно:
Заявление об увольнении Блажко Ирины Алексеевны с должности судьи Октябрьского районного суда города Полтавы в отставку оставлено без рассмотрения.
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