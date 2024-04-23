ВСП уволил двух судей в отставку

Высший совет правосудия принял решение об увольнении двух судей по общим обстоятельствам.

На заседании Высшего совета правосудия, состоявшемся 23 апреля 2024 года, был рассмотрен вопрос об увольнении судей по общим обстоятельствам. Согласно данным ВСП, принято решение об отставке двух судей, а именно:

Канурную Ольгу Демьяновну - с должности судьи Донецкого апелляционного суда;

- с должности судьи Донецкого апелляционного суда; Шевель Ольгу Викторовну - с должности судьи Восточного апелляционного хозяйственного суда.

Заявление об увольнении Блажко Ирины Алексеевны с должности судьи Октябрьского районного суда города Полтавы в отставку оставлено без рассмотрения.

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