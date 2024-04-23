ВРП звільнила двох суддів у відставку

Вища рада правосуддя прийняла рішення про звільнення двох суддів за загальними обставинами.

На засіданні Вищої ради правосуддя, що відбулося 23 квітня 2024 року, було розглянуто питання про звільнення суддів за загальними обставинами. Згідно з даними ВРП, прийнято рішення щодо відставки двох суддів, а саме:

Канурну Ольгу Дем’янівну – з посади судді Донецького апеляційного суду;

Шевель Ольгу Вікторівну – з посади судді Східного апеляційного господарського суду.

Заяву про звільнення Блажко Ірини Олексіївни з посади судді Октябрського районного суду міста Полтави у відставку залишено без розгляду.

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