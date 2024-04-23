ВРП звільнила двох суддів у відставку

На засіданні Вищої ради правосуддя, що відбулося 23 квітня 2024 року, було розглянуто питання про звільнення суддів за загальними обставинами. Згідно з даними ВРП, прийнято рішення щодо відставки двох суддів, а саме:
Заяву про звільнення Блажко Ірини Олексіївни з посади судді Октябрського районного суду міста Полтави у відставку залишено без розгляду.
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