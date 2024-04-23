Українці за добу вклали понад 30 млн гривень у військові облігації

Українці можуть придбати через Дію облігації.

Джерело фото: diia.gov.ua

Українці придбали протягом однієї доби понад 30 тисяч облігацій на суму, яка перевищила 30 мільйонів гривень. Про це інформує Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр України з цифрової трансформації.

Міністр відзначив цей феноменальний показник, підкресливши, що українці виявили велику зацікавленість у військових облігаціях. Серед найбільш популярних облігацій виділилися ті, які виписані на міста Ялту, Нову Каховку та Сімферополь.

«Військові облігації – це цінні папери та донат державі, який повертається до вас із прибутком. Саме з вашою допомогою держава платить військовим і медикам зарплати», – підкреслив Федоров.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.