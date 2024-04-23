Украинцы за сутки вложили более 30 млн гривен в военные облигации

Украинцы могут приобрести через Дію облигации.

Источник фото: diia.gov.ua

Украинцы приобрели в течение одних суток более 30 тысяч облигаций на сумму, которая превысила 30 миллионов гривен. Об этом информирует Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины по цифровой трансформации.

Министр отметил этот феноменальный показатель, подчеркнув, что украинцы проявили большую заинтересованность в военных облигациях. Среди наиболее популярных облигаций выделились те, которые выписаны на города Ялту, Новую Каховку и Симферополь.

"Военные облигации - это ценные бумаги и донат государству, который возвращается к вам с прибылью. Именно с вашей помощью государство платит военным и медикам зарплаты", - подчеркнул Федоров.

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