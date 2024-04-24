От 6000 до 9000 долларов с человека: на Буковине мужчина пытался незаконно переправить в Румынию 7 уклонистов

Мужчина «работал» вместе с сообщниками, которые подыскивали военнообязанных, намеревавшихся покинуть территорию Украины.

На Буковине сообщено о подозрении местному жителю, пытавшемуся незаконно переправить в Румынию 7 мужчин. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве прокуроров Черновицкой областной прокуратуры 43-летнему жителю Вижницкого района сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки через государственную границу Украины 7 мужчин призывного возраста (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый присоединился к противоправной схеме неустановленных лиц с получением прибыли от незаконной переправки лиц за границу.

Установлено, что мужчина «работал» вместе с сообщниками, которые подыскивали военнообязанных, намеревавшихся покинуть территорию Украины. Стоимость таких услуг достигала от 6000 до 9000 долларов с человека.

Общались организаторы с «заказчиками услуг» через один из мессенджеров, там же договаривались о способе и месте оплаты, в дальнейшем мужчины направлялись в Черновицкую область, где их встречал и сопровождал подозреваемый в заранее определенное для незаконного пересечения место.

Автомобиль с мужчинами обнаружили пограничники в 3 км до украинско-румынской границы.

В транспортном средстве находились 7 военнообязанных – жителей Днепропетровской, Житомирской, Харьковской и Киевской областей.

В настоящее время устанавливаются другие причастные к преступлению лица.

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