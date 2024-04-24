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Від 6000 до 9000 доларів з особи: на Буковині чоловік намагався незаконно переправити до Румунії 7 ухилянтів

07:00, 24 квітня 2024
Чоловік «працював» разом зі спільниками, які підшукували військовозобов’язаних, що мали намір покинути територію України.
Від 6000 до 9000 доларів з особи: на Буковині чоловік намагався незаконно переправити до Румунії 7 ухилянтів
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На Буковині повідомлено про підозру місцевому жителю, який намагався незаконно переправити до Румунії 7 чоловіків. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури 43-річному жителю Вижницького району повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення через державний кордон України 7 чоловіків призовного віку (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний долучився до протиправної схеми невстановлених осіб з одержання прибутку від незаконного переправлення осіб за кордон.

Встановлено, що чоловік «працював» разом зі спільниками, які підшукували військовозобов’язаних, що мали намір покинути територію України. Вартість таких послуг сягала  від 6000 до 9000 доларів з особи.

Спілкувались організатори із «замовниками послуг» через один із месcенджерів, там же домовлялись про спосіб та місце оплати, надалі чоловіки прямували до Чернівецької області, де їх зустрічав та супроводжував підозрюваний до заздалегідь визначеного для незаконного перетину місця.

Автомобіль з чоловіками виявили прикордонники за 3 км до українсько-румунського кордону.

У транспортному засобі перебувало 7 військовозобов’язаних – жителів Дніпропетровської, Житомирської, Харківської та Київської областей.

Наразі встановлюються інші причетні до злочину особи.

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