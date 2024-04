Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 23 квітня

Кабінет Міністрів 23 квітня провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення термінологічних неузгодженостей». Законопроектом передбачено заміну конструкції «цілісний майновий комплекс» у Податковому кодексі України на конструкцію «єдиний майновий комплекс».

Схвалено проект Закону «Про внесення змін до статті 29 Бюджетного кодексу України щодо усунення термінологічних неузгодженостей». Законопроектом передбачено заміну конструкції «цілісний майновий комплекс» у Бюджетному кодексі на конструкцію «єдиний майновий комплекс», а також виключення посилання на абзац третій частини пʼятої статті 19 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна», який втратив чинність.

Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення термінологічних неузгодженостей». Законопроектом передбачено заміну в Кодексі України про надра, Законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України», «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу», «Про оренду землі», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про теплопостачання», «Про управління обʼєктами державної власності» та ряді інших законодавчих актів конструкції «цілісний майновий комплекс» на конструкцію «єдиний майновий комплекс».

Схвалено проект Закону «Про внесення зміни до статті 490 Цивільного кодексу України щодо усунення термінологічних неузгодженостей». Законопроектом передбачено заміну конструкції «цілісний майновий комплекс» в Цивільному кодексі на конструкцію «єдиний майновий комплекс», а також усунення неузгодженості у статті 490 Цивільного кодексу щодо застосування поняття «єдиний майновий комплекс» лише до юридичних осіб.

Схвалено проект Закону «Про внесення зміни до статті 206 Кримінального кодексу України щодо усунення термінологічних неузгодженостей». Законопроектом передбачено заміну конструкції «цілісний майновий комплекс» у Кримінальному кодексі України на конструкцію «єдиний майновий комплекс».

Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Японії про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням та Протоколу до неї». Законопроектом пропонується ратифікувати Конвенцію між Урядом України та Урядом Японії про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням та Протокол до неї, вчинені 19 лютого 2024 в м. Токіо. Ратифікація Конвенції та Протоколу до неї сприятимуть уникненню подвійного оподаткування, запобіганню ухиленню від сплати податків і взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі.

Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Угоди про фінансування програми Interreg (Interreg VI-А) NEXT Польща-Україна». Законопроектом пропонується ратифікувати Угоду про фінансування програми Interreg (Interreg VI-А) NEXT Польща-Україна, вчинену 1 грудня 2023 у м. Києві. Угода спрямована на створення умов для залучення міжнародної технічної допомоги з боку ЄС у рамках програми (Interreg VI-A) NEXT Польща-Україна на період 2021-2027 років, однієї з програм транскордонного співробітництва (Interreg A), що є ключовим елементом політики ЄС щодо країн-сусідів. Програма спрямована на розвиток польсько-українського прикордонного регіону та має особливе зобовʼязання наблизити до європейського рівня розвиток прикордонних регіонів.

Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Угоди про фінансування Дунайської регіональної програми (Interreg VI В)». Законопроектом пропонується ратифікувати Угоду про фінансування Дунайської регіональної програми (Interreg VI B), вчинену 1 грудня 2023 у м. Києві. Угода спрямована на створення умов для залучення міжнародної технічної допомоги з боку ЄС у рамках Дунайської регіональної програми (Interreg VI B) на період 2021-2027 років, однієї з програм транснаціонального співробітництва (Interreg В), що є ключовим елементом політики ЄС щодо країн-сусідів. Повноцінна участь України у Програмі дозволить залучити фінансування ЄС для підтримки розвитку українських регіонів.

Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Угоди про фінансування Програми Interreg (Interreg VI-B) NEXT «Басейн Чорного моря». Законопроектом пропонується ратифікувати Угоду про фінансування Програми Interreg (Interreg VI-B) NEXT «Басейн Чорного моря», вчинену 1 грудня 2023 у м. Києві. Угода спрямована на створення умов для залучення міжнародної технічної допомоги з боку ЄС у рамках Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT «Басейн Чорного моря» на період 2021-2027 років, однієї з програм транснаціонального співробітництва (Interreg B), що є ключовим елементом політики ЄС щодо країн-сусідів. Програма спрямована на розвиток країн чорноморського регіону та має особливе зобовʼязання наблизити до європейського рівня їх розвиток.

Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Угоди про фінансування Програми Interreg (Interreg VI-А) NEXT «Румунія-Україна». Законопроектом пропонується ратифікувати Угоду про фінансування Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT «Румунія-Україна», вчинену 1 грудня 2023 у м. Києві. Угода спрямована на створення умов для залучення міжнародної технічної допомоги з боку ЄС у рамках Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT «Румунія-Україна» на період 2021-2027 років, однієї з програм транснаціонального співробітництва (Interreg A), що є ключовим елементом політики ЄС щодо країн-сусідів. Програма спрямована на розвиток прикордонних регіонів України та Румунії і має особливе зобовʼязання наблизити до європейського рівня їх розвиток.

Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Угоди про фінансування програми (Interreg VI-А) NEXT Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна». Законопроектом пропонується ратифікувати Угоду про фінансування програми (Interreg VI-A) NEXT Угорщина-Словаччина - Румунія-Україна, вчинену 1 грудня 2023 у м. Києві. Угода спрямована на створення умов для залучення міжнародної технічної допомоги з боку ЄС у рамках програми (Interreg VI-A) NEXT Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна на період 2021-2027 років, однієї з програм транскордонного співробітництва (Interreg А), що є ключовим елементом політики ЄС щодо країн-сусідів. Програма спрямована на розвиток прикордонних регіонів України, Угорщини, Словаччини та Румунії і має особливе зобовʼязання наблизити до європейського рівня їх розвиток.

Здійснено, з метою забезпечення національної безпеки, посилення заходів із захисту національних інтересів, незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, вихід України з Угоди про модернізацію цивільної авіації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, вчиненої 03.11.1995 у Москві, Угоди про створення Міждержавної фінансово-промислової групи «Інтернавігація», вчиненої 25.11.1998 у Москві, Угоди про погоджений розвиток міжнародних транспортних коридорів, що проходять територією держав-учасниць СНД, вчиненої 20.11.2009 у м. Ялті, та Угоди про гармонізацію вимог до додаткового навчання й професійної компетентності міжнародних автомобільних перевізників держав-учасниць СНД, вчиненої 24.11.2006 у Мінську.

Внесено зміни до Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад з метою приведення його у відповідність до ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування». Уточнено періодичність підвищення кваліфікації службовців місцевого самоврядування та виборних посадових осіб місцевого самоврядування. Визначено засади складання та виконання службовцями місцевого самоврядування індивідуальних програм професійного розвитку. Урегульовано особливості організації окремих видів професійного навчання та спосіб визначення і аналізу індивідуальних потреб у професійному навчанні службовців місцевого самоврядування та виборних посадових осіб місцевого самоврядування.

Припинено у звʼязку з докорінною зміною обставин дію: Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво прикордонних областей України та Російської Федерації, вчиненої 27.01.1995 у м. Харкові; Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про міжрегіональне та прикордонне співробітництво між Україною та Російською Федерацією, вчиненої 27.10.2010 у м. Києві, та Протоколу про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво прикордонних областей України та Російської Федерації від 27 січня 1995 року, вчиненого 30.10.1997 у м. Києві.

Визнано, у звʼязку з втратою чинності ЗУ від 07.03.1996 N 85/96-ВР «Про страхування» та з метою реалізації положень нового ЗУ від 18.11.2021 N 1909-IX «Про страхування», який введено в дію з 01.01.2024, такими, що втратили чинність, постанови КМУ від 13.11.2013 N 979 «Про затвердження Порядку і правил проведення обовʼязкового страхування майнових ризиків під час промислової розробки родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України «Про нафту і газ» та від 13.11.2013 р. N 980 «Про затвердження Порядку і правил проведення обовʼязкового страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ».

Внесено зміни до переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях. Визначено Міндовкілля головним центральним органом виконавчої влади, відповідальним за співпрацю із Конференцією Сторін Мінаматської Конвенції про ртуть.

Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для поповнення статутного капіталу державного підприємства «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес»та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону. Передбачено, у звʼязку з передачею державного підприємства від Міністерства інфраструктури України до сфери управління Фонду державного майна України, що Казначейство забезпечує спрямування коштів, зазначених у абзаці четвертому пункту 4 Порядку, відповідно до погодженого з Фондом державного майна та Мінфіном плану фінансування, підготовленого підприємством.

Внесено, з метою приведення термінології у відповідність із ЗУ «Про медіа», зміни до постанови КМУ від 18.12.1998 N 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів», Порядку визначення всеукраїнського громадського обʼєднання фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту, яке представлятиме Україну у відповідних міжнародних організаціях, на Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ветеранів фізичної культури і спорту та в інших міжнародних спортивних змаганнях, Положення про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу та Положення про Міністерство молоді та спорту України шляхом заміни слів «засоби масової інформації» словом «медіа».

Утворено Організаційний комітет з підготовки і проведення заходів у зв’язку з відзначенням Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Затверджено склад Організаційного комітету та Положення про нього.

Виключено слова «які належать до сфери управління Мінреінтеграції» із додатка «Заходи щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету» до постанови КМУ від 11.10.2016 N 710 «Про ефективне використання державних коштів» з метою приведення додатка у відповідність із розпорядженням КМУ від 10.03.2022 N 210, яким цілісний майновий комплекс державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» передано із сфери управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики України.

Внесено зміни до Положення про Музейний фонд України у звʼязку з прийняттям ЗУ N 3300-IX «Про внесення змін до Закону України «Про музеї та музейну справу» щодо подальшого використання музейних зібрань у разі реорганізації музеїв та надання державних гарантій». Передбачено включення до переліку підстав, необхідних для прийняття Міністерством культури та інформаційної політики України рішення про передачу музейних предметів на тимчасове зберігання за межами України з метою їх експонування на виставках або наукової експертизи, а також з метою реставрації, наявності документа про державні гарантії фінансового покриття будь-якого ризику, виданого країною, яка приймає музейні предмети.

Внесено зміни до постанови КМУ від 29.11.2000 N 1766 «Про затвердження переліку музеїв, що перебувають у віданні підприємств, установ та організацій, де зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України». Актуалізовано перелік музеїв, що перебувають у віданні підприємств, установ та організацій, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України.

Викладено у новій редакції Положення про наглядову раду акціонерного товариства «Державний ощадний банк України». Уточнено та доповнено права та обовʼязки членів наглядової ради банку, уточнено визначення моменту початку та припинення здійснення повноважень члена наглядової ради банку, умови повторного призначення на посаду члена наглядової ради банку, удосконалено порядок скликання і проведення засідань наглядової ради банку та прийняття наглядовою радою банку рішень шляхом опитування з використанням програмно-технічного комплексу. Визначено правовий статус, порядок роботи, повноваження, права та обовʼязки корпоративного секретаря наглядової ради банку тощо.

Внесено зміни до постанови КМУ від 17.06.2020 N 503 «Про голів Української частини спільних міжурядових комісій з питань співробітництва». Передано головування в Українській частині Українсько-норвезької Міжурядової комісії з питань співробітництва у галузі торгівлі, підприємництва та економіки Міністру енергетики України.

Внесено зміни до Порядку ведення Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, Державного реєстру органічного насіння і садивного матеріалу з метою приведення його у відповідність до ЗУ «Про адміністративну процедуру». Врегульовано відносини щодо розгляду і вирішення адміністративних справ, які стосуються: внесення відомостей про орган сертифікації до Реєстру органів сертифікації, внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі органів сертифікації, або виключення органу сертифікації з Реєстру органів сертифікації; внесення відомостей про оператора до Реєстру операторів, внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі операторів, або виключення оператора з Реєстру операторів; внесення відомостей про насіння і садивний матеріал до Реєстру органічного насіння і садивного матеріалу, внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі органічного насіння і садивного матеріалу.

Припинено у звʼязку з докорінною зміною обставин дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі державного випробування та охорони сортів рослин, здійсненої 21.05.2004 у Мінську, і Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про внесення зміни до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі державного випробування та охорони сортів рослин від 21 травня 2004 року, вчиненого 25.03.2009 у Мінську та 08.04.2009 у м. Києві.

Визнано, у звʼязку з набранням чинності новим Законом від 18.11.2021 N 1909 «Про страхування», такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 04.07.2018 N 535 «Про затвердження Порядку добровільного страхування відповідальності керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі».

Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, під час здійснення заходів, пов’язаних із створенням та впровадженням міжнародних юридичних механізмів відшкодування шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини. Передбачено, що планування та оплата витрат, пов'язаних з виконанням схвалених Кабінетом Міністрів України угод про врегулювання спорів (мирових угод) здійснюється Мінʼюстом, як виняток - у випадку, якщо умовами відповідної мирової угоди не передбачено здійснення таких витрат іншим центральним органом виконавчої влади чи іншим державним органом.

Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо створення на базі закладів вищої освіти, наукових установ мережі стартап-шкіл - інкубаторів - акселераторів. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту.

Установлено, що на період дії правового режиму воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення або скасування, рубки дерев і чагарників, повʼязані з потребами для оборони та безпеки держави, проводяться за: зверненням військових адміністрацій, військового командування; потреби, яка виникає у разі зміни оперативної обстановки на територіях, на яких ведуться бойові дії, в межах районів, територіальні громади яких відповідно до постанови КМУ від 06.12.2022 N 1364 включені або були включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ. Визначено особливості здійснення таких рубок на період дії правового режиму воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення або скасування, а також оприлюднення повʼязаних з ними наборів даних. Внесено зміни до Правил поліпшення якісного складу лісів, зокрема, у частині проведення рубок переформування - комплексних рубок, спрямованих на поступове перетворення деревостанів у різновікові мішані багатоярусні деревостани на основі природного насіннєвого та штучного поновлення. Розширено території (зони), на яких можливо проводити рубки переформування. Передбачено після закінчення трьох років з дня набрання чинності вищезазначеними положеннями заборону суцільних рубок головного користування у гірських лісах Карпатського регіону.

Затверджено, відповідно до частини четвертої статті 7 ЗУ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Порядок проведення конкурсу з формування Ради громадського контролю при Національній службі здоровʼя та Положення про Раду громадського контролю при Національній службі здоровʼя. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 28.03.2018 N 271 «Деякі питання Ради громадського контролю при Національній службі здоровʼя».

Здійснено розподіл у 2024 році залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування якого були кошти, отримані у 2023 році на рахунок для задоволення потреб охорони здоровʼя, відкритий Міністерству охорони здоровʼя в Національному банку, на нову бюджетну програму Міністерству охорони здоровʼя за спеціальним фондом державного бюджету у сумі 16 млн. 780,882 тис. гривень (видатки споживання) для відновлення роботи комунального закладу охорони здоровʼя, що пошкоджений внаслідок бойових дій, а саме виконання робіт (надання послуг), повʼязаних з відновленням пошкодженого майна, шляхом надання субвенції з державного бюджету бюджету Чугуївської міської територіальної громади на реалізацію проекту «Поточний ремонт по відновленню приміщень та покрівлі КНП «Чугуївська центральна лікарня ім. М.І. Кононенка». Затверджено Порядок та умови надання у 2024 році субвенції з державного бюджету бюджету Чугуївської міської територіальної громади на реалізацію проекту «Поточний ремонт по відновленню приміщень та покрівлі КНП «Чугуївська центральна лікарня ім. М.І. Кононенка».

Здійснено розподіл у 2024 році коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоровʼя, відкритого Міністерству охорони здоровʼя в Національному банку, на нову бюджетну програму Міністерству охорони здоровʼя за спеціальним фондом державного бюджету в сумі 16 млн. гривень (видатки розвитку) для надання субвенції з державного бюджету бюджету Великодимерської селищної територіальної громади на реалізацію проекту «Капітальний ремонт медамбулаторії по вул. Богдана Хмельницького в с. Богданівка Броварського району Київської області (коригування)». Затверджено Порядок та умови надання у 2024 році субвенції з державного бюджету бюджету Великодимерської селищної територіальної громади на реалізацію проекту «Капітальний ремонт медамбулаторії по вул. Богдана Хмельницького в с. Богданівка Броварського району Київської області (коригування)».

Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського шляхом приєднання його до Криворізького національного університету.

Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту шляхом приєднання її до Українського державного університету науки і технологій.

Схвалено звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за доходами у сумі 2 трлн. 672 млрд. 481,2 млн. гривень, за видатками - 4 трлн. 14 млрд. 812,9 млн. гривень, за обсягом повернення кредитів - 14 млрд. 799,6 млн. гривень та за обсягом надання кредитів - 9 млрд. 340,5 млн. гривень з дефіцитом у сумі 1 трлн. 336 млрд. 872,6 млн. гривень. Прийнято рішення подати звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» Верховній Раді України, Президентові України та Рахунковій палаті.

Визнано за доцільне залучення позики Банку розвитку Ради Європи для реалізації Проекту «Зміцнення системи охорони здоровʼя та збереження життя» (HEAL Ukraine) у розмірі 100 млн. євро.

Схвалено проект листа Уряду України до Європейського інвестиційного банку щодо підтвердження належності пропозиції про фінансування зазначеним банком проекту «Програма гарантій Укрексімбанку» до сфери дії Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, вчиненої 14 червня 2005. Проект листа Уряду України, зокрема, передбачає підтвердження належності зазначеної пропозиції ЄІБ до сфери дії Рамкової угоди між Україною та ЄІБ, а також те, що Уряд України не несе боргових та імплементаційних зобовʼязань перед ЄБ щодо проекту «Програма гарантій Укрексімбанку».

Передано цілісний майновий комплекс Вищого професійного училища Nº 17 у власність Дніпровської міської територіальної громади.

Погоджено пропозицію Міністерства енергетики щодо передачі в управління акціонерному товариству «Українські розподільні мережі» частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія», що належить «GIG Holdings OU», вартістю 11 млн. 50 тис. гривень, що становить 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «Львівська ізоляторна компанія», на яку накладено арешт у кримінальному провадженні.

Здійснено розподіл обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у звʼязку з повномасштабною збройною агресією РФ, в обсязі 266, 2 млн. грн. за І квартал 2024 року.

Викладено у новій редакції додаток «Розподіл у 2024 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України між місцевими бюджетами» до розпорядження КМУ від 06.02.2024 N 87 «Про розподіл у 2024 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України між місцевими бюджетами». Здійснено перерозподіл у 2024 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України в сумі 4 млрд. 498 млн. 984, 3 тис. грн.

Включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк «BORSCHIV».

Схвалено проект Мирової угоди між Європейською мовною спілкою, з однієї сторони, Державним комітетом телебачення і радіомовлення України та акціонерним товариством «Національна суспільна телерадіокомпанія України», з іншої сторони. Мирова угода спрямована на мирне врегулювання спору між Європейською мовною спілкою, Держкомтелерадіо та АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» щодо повернення фінансової гарантії, який виник у звʼязку з виконанням договору від 11.08.2016, укладеного між Національною телекомпанією України, правонаступником якої із січня 2017 року стало АТ, та Європейською мовною спілкою стосовно проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу «Євробачення».

Доручено Міністерству соціальної політики, Міністерству освіти і науки, Міністерству закордонних справ, Міністерству охорони здоровʼя, Міністерству енергетики, Міністерству економіки, Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерству молоді та спорту, Міністерству юстиції, Міністерству культури та інформаційної політики, Державному космічному агентству, Центральній виборчій комісії, Державній регуляторній службі та Національній академії аграрних наук провести огляди витрат державного бюджету. Затверджено сфери та цілі проведення оглядів витрат державного бюджету.

Здійснено розподіл коштів з рахунка Міністерства аграрної політики та продовольства, відкритого в Національному банку для фінансового забезпечення заходів з надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії, шляхом установлення Державному агентству з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм за спеціальним фондом державного бюджету обсягу видатків у сумі 80 млн. 498,2 тис. гривень (видатки споживання) за новою бюджетною програмою для закупівлі 10 741,515 метричної тонни зерна пшениці (не нижче 3 класу) українського походження для Республіки Судан на умовах поставки FOB до глибоководних портів Чорного моря та/або українських портів Дунайського регіону та оплати їх вартості у національній валюті України у встановленому законодавством порядку, його передачі фондам, програмам ООН або її головних органів, спеціалізованим установам ООН, іншим автономним міжурядовим організаціям системи ООН або їх представникам.

Здійснено передачу коштів з рахунка для фінансування заходів гуманітарного розмінування, відкритого Міністерству економіки в Національному банку: у сумі 49 млн. 500 тис. гривень (видатки розвитку) Міністерству внутрішніх справ (для Державної служби з надзвичайних ситуацій) на бюджетну програму «Забезпечення діяльності органів та підрозділі цивільного захисту, підготовка кадрів Державною службою України з надзвичайних ситуацій» за спеціальним фондом державного бюджету для закупівлі трьох броньованих піротехнічних машин легкого типу для перевезення вибухонебезпечних предметів та двох сідельних тягачів для транспортування машин механізованого розмінування; у сумі 48 млн. 805 тис. 445 гривень (видатки розвитку) Міністерству оборони (для Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту) на бюджетну програму «Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту» за спеціальним фондом державного бюджету для закупівлі 400 штук захисних забрал сапера гуманітарного розмінування, 400 штук захисних фартухів сапера гуманітарного розмінування та часткового фінансування закупівлі однієї машини дистанційного механізованого розмінування важкого типу.

Затверджено план перетворення державного підприємства «Гарантований покупець» в акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі.

Введено до складу Української частини Українсько-Польської Ради обміну молоддю як голову Української частини Чеснокова Андрія Володимировича - заступника Міністра молоді та спорту та виведено з її складу Яцука Владислава Миколайовича.