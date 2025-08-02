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На Одещині демонтували пам’ятник Пушкіну, фото

20:47, 2 серпня 2025
У Болграді демонтували пам’ятник Олександру Пушкіну.
На Одещині демонтували пам’ятник Пушкіну, фото
Фото: Болградська міська рада
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У місті Болград Одеської області демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Про це повідомила Болградська міська рада.

"На виконання закону про деколонізацію, в місті Болград демонтовано пам’ятник поету Олександру Пушкіну, який визнано таким, що містить символіку імперської політики. Роботи були проведені силами комунального підприємства "Горводоканал" із залученням власної техніки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, виконавчий комітет Болградської міської ради ще у вересні 2024 року ухвалив рішення про демонтаж  пам’ятника.

Фото: Болградська міська рада

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