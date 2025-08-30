Практика судів
Нападник у формі кур’єра кілька разів вистрелив у Андрія Парубія – відео з камер

14:11, 30 серпня 2025
З’явилося відео нападу на Андрія Парубія з камер спостереження.
Нападник у формі кур'єра кілька разів вистрелив у Андрія Парубія – відео з камер
У суботу, 30 серпня, в Сихівському районі Львова вбили колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Нападник, замаскований під кур’єра служби доставки, здійснив кілька пострілів у Парубія та втік із місця злочину. В мережі показали відео з камер спостереження.

Повідомлення про стрілянину надійшло до Національної поліції України близько опівдня. Постраждалий отримав смертельні поранення та помер на місці події.

Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, щоб встановити особу нападника та з’ясувати мотиви злочину.

Львів вбивство

