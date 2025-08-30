Нападник у формі кур’єра кілька разів вистрелив у Андрія Парубія – відео з камер

З’явилося відео нападу на Андрія Парубія з камер спостереження.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 30 серпня, в Сихівському районі Львова вбили колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Нападник, замаскований під кур’єра служби доставки, здійснив кілька пострілів у Парубія та втік із місця злочину. В мережі показали відео з камер спостереження.

Повідомлення про стрілянину надійшло до Національної поліції України близько опівдня. Постраждалий отримав смертельні поранення та помер на місці події.

Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, щоб встановити особу нападника та з’ясувати мотиви злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.