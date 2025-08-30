Вбивство Андрія Парубія у Львові – поліція розшукує нападника у формі кур’єра

За даними ЗМІ, нападник, замаскований під кур’єра доставки, втік на електровелосипеді.

У суботу, 30 серпня, в Сихівському районі Львова було вбито колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія. За інформацією Національної поліції України, близько 12:00 надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Воскресенській. Унаслідок отриманих поранень жертва померла на місці.

Особу загиблого підтвердили як Андрія Парубія, який обіймав посаду голови Верховної Ради з 2016 по 2019 рік.

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що для пошуку стрільця задіяно всі профільні служби.

За даними джерел «Суспільного», нападник був одягнений у форму кур’єра служби доставки та використовував електровелосипед. Зловмисник підійшов до Парубія, здійснив кілька пострілів і втік із місця злочину.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив факт убивства та висловив співчуття рідним і близьким загиблого. «Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці», – зазначив Зеленський.

Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення особи нападника та з’ясування всіх обставин трагедії.

