У Львові вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія, — ЗМІ

В Сихівському районі Львова сталася стрілянина, під час якої загинув Андрій Парубій — Суспільне.

У Львові встановлюють обставини вбивства громадсько-політичного діяча. За даними "Суспільне", йдеться про колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

У поліції повідомили, що близько опівдня 30 серпня надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Усі обставини встановлюються.

Правоохоронці сказали, що це відомий “громадський та політичних діяч 1971 року народження”, але імені не назвали.

