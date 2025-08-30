Во Львове убили бывшего главу Верховной Рады Андрея Парубия, — СМИ

Во Львове устанавливаются обстоятельства убийства общественно-политического деятеля. По данным "Суспильне", речь идет о бывшем председателе Верховной Рады Андрее Парубие.
В полиции сообщили, что около полудня поступило сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.
Все происшествия устанавливаются.
Правоохранители сказали, что это известный "общественный и политический деятель 1971 года рождения", но имени не назвали.
