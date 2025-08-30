Убийство Андрея Парубия во Львове – полиция разыскивает нападавшего в форме курьера

По данным СМИ, нападавший, замаскированный под курьера доставки, скрылся на электровелосипеде.

В субботу, 30 августа, в Сиховском районе Львова был убит бывший спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий. По информации Национальной полиции Украины, около 12:00 поступило сообщение о стрельбе на улице Воскресенской. В результате полученных ранений жертва скончалась на месте.

Личность погибшего подтвердили как Андрея Парубия, который занимал должность председателя Верховной Рады с 2016 по 2019 год.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что для поиска стрелка задействованы все профильные службы.

По данным источников «Суспільного», нападавший был одет в форму курьера службы доставки и использовал электровелосипед. Злоумышленник подошел к Парубию, произвел несколько выстрелов и скрылся с места преступления.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт убийства и выразил соболезнования родным и близким погибшего. «Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы», — отметил Зеленский.

В настоящее время правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности нападавшего и выяснения всех обстоятельств трагедии.

