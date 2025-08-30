Практика судов
Убийство Андрея Парубия во Львове – полиция разыскивает нападавшего в форме курьера

13:53, 30 августа 2025
По данным СМИ, нападавший, замаскированный под курьера доставки, скрылся на электровелосипеде.
В субботу, 30 августа, в Сиховском районе Львова был убит бывший спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий. По информации Национальной полиции Украины, около 12:00 поступило сообщение о стрельбе на улице Воскресенской. В результате полученных ранений жертва скончалась на месте.

Личность погибшего подтвердили как Андрея Парубия, который занимал должность председателя Верховной Рады с 2016 по 2019 год.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что для поиска стрелка задействованы все профильные службы.

По данным источников «Суспільного», нападавший был одет в форму курьера службы доставки и использовал электровелосипед. Злоумышленник подошел к Парубию, произвел несколько выстрелов и скрылся с места преступления.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт убийства и выразил соболезнования родным и близким погибшего. «Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы», — отметил Зеленский.

В настоящее время правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности нападавшего и выяснения всех обстоятельств трагедии.

Принятие двух противоположных процессуальных решений по одной и той же апелляционной жалобе является существенным нарушением требований УПК — Верховный Суд

Судья апелляционного суда оставил апелляционную жалобу без движения после открытия апелляционного производства и назначения апелляционного рассмотрения по ней.

Верховный Суд объяснил, когда обвиняемый может самостоятельно исправить недостатки апелляционной жалобы, поданной его адвокатом

Обвиняемый подал апелляционную жалобу для исправления недостатков, выявленных в апелляционной жалобе его адвоката, указав непосредственно в тексте исправленной жалобы, что она подается в связи с отказом от услуг защитника.

Копирование формулировок обвинительного акта в приговоре еще не свидетельствует о нарушении судом УПК — Верховный Суд

В жалобе в Верховный Суд защитник указал, что суд в приговоре не изложил формулировку обвинения, признанного судом доказанным, а ограничился изложением обвинения, предъявленного органом досудебного расследования.

В Раде предлагают присваивать прокурорам ранги и ввести денежную надбавку за них

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести денежную надбавку за государственный ранг прокурора.

Суд указал, что игнорирование права на отказ от военной службы по религиозным убеждениям может являться нарушением международных стандартов прав человека

Апелляционный административный суд, ссылаясь на заключение Венецианской комиссии, указал, что полное игнорирование права на отказ от военной службы по соображениям совести, особенно для лиц, чьи религиозные убеждения глубоки и последовательны, может являться нарушением международных стандартов в области прав человека.

