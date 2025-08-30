Нападавший в форме курьера несколько раз выстрелил в Андрея Парубия – видео с камер

Появилось видео нападения на Андрея Парубия с камер наблюдения.

В субботу, 30 августа, в Сиховском районе Львова убили бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Нападавший, замаскированный под курьера службы доставки, произвел несколько выстрелов в Парубия и скрылся с места преступления. В сети показали видео с камер наблюдения.

Сообщение о стрельбе поступило в Национальную полицию Украины около полудня. Пострадавший получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия.

В настоящее время правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность нападавшего и выяснить мотивы преступления.

