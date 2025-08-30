Во Львовской ОВА подтвердили убийство Андрея Парубия — стрелка ищут

Во Львове убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

На Львовщине разыскивают стрелка, убившего бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Задействованы все профильные службы. Об этом сообщили в Львовской ОВА.

Отмечается, что потерпевший скончался до приезда медиков.

Напомним, полиция сообщила о стрельбе в Сиховском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Все происшествия инсталлируются. Речь шла об Андрее Парубии.

Андрей Парубий – народный депутат 6-9 созывов. В 8-м созыве был спикером Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на убийство Парубия.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили первые известные обстоятельства ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы", - рассказал Зеленский.

