У Львівській ОВА підтвердили вбивство Андрія Парубія — стрільця шукають

12:41, 30 серпня 2025
У Львові вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
У Львівській ОВА підтвердили вбивство Андрія Парубія — стрільця шукають
На Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Задіяні всі профільні служби. Про це повідомили у Львівській ОВА. 

Зазначається, що потерпілий помер до приїзду медиків.

Нагадаємо, поліція повідомила про стрілянину в Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Усі обставини встановлюються. Мова йшла про Андрія Парубія.

Андрій Парубій - народний депутат 6-9 скликань. У 8 скликанні був спікером Верховної Ради. 

Президент Володимир Зеленський вже відреагував на вбивство Парубія.

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці", - розповів Зеленський. 

