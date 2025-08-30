Трамп запропонував залучити приватні військові компанії США для гарантій безпеки України – The Telegraph

Європейські партнери активізували роботу над планом, що включає зміцнення армії та морську місію.

Фото: Texty.org

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп запропонував залучити американські приватні військові компанії (ПВК) до забезпечення гарантій безпеки для України в рамках потенційної мирної угоди. Про це повідомило видання The Telegraph із посиланням на власні джерела.

За даними видання, під час переговорів із європейськими країнами щодо гарантій безпеки для України Трамп висловив ідею використання американських ПВК для підтримки зусиль європейських партнерів. Ці компанії можуть бути задіяні у зміцненні фортифікаційних споруд, будівництві нових військових баз і захисті американських бізнес-інтересів в Україні. Крім того, присутність американських контрактників, на думку Трампа, могла б стати додатковим фактором стримування для Росії.

Ця пропозиція обговорюється в межах ширшого пакета заходів, які розробляються країнами «коаліції рішучих» на чолі з Францією та Великою Британією. Залучення ПВК дозволило б Трампу уникнути відправлення регулярних американських військ до України, що відповідає його обіцянкам ізоляціоністському крилу його прихильників, зазначають джерела.

На основі бесід із понад десятком західних посадовців The Telegraph повідомило, що основні ідеї гарантій безпеки для України ще перебувають у стадії обговорення. Остаточні деталі, які включають повітряне патрулювання, навчання українських військових і морську місію в Чорному морі, можуть бути оприлюднені найближчими днями.

Робота європейських країн над цими планами активізувалася після зустрічі лідерів США та Росії на Алясці, де Трамп заявив, що Путін нібито не заперечує проти надання Україні гарантій безпеки західними партнерами.

Європейські посадовці вважають, що головним завданням для запобігання новій «гарячій» війні є посилення української армії, яка має стати основним фактором стримування Росії. Згідно з планом, українські війська охоронятимуть посилений кордон уздовж умовної лінії фронту, визначеної в межах можливої мирної угоди.

Країни НАТО, зокрема європейські члени, продовжать надавати Україні озброєння та проводити навчання, використовуючи як чинні, так і нові механізми. Обговорюється можливість закупівлі для України додаткових систем, таких як ЗРК Patriot і HIMARS, за кошти європейських держав.

Деякі європейські країни пропонували ідею створення демілітаризованої зони вздовж замороженої лінії фронту, яку патрулювали б миротворці чи міжнародні спостерігачі. Однак ця пропозиція не отримала одностайної підтримки, а президент України Володимир Зеленський публічно критикував її. Європейські держави не бажають залучати власних військових як миротворців.

Натомість розглядається розміщення європейських сил стримування на певній відстані від лінії фронту – так званій «третій лінії оборони». Йдеться про потенційну присутність тисяч військових із країн, таких як Велика Британія, Франція, Німеччина, Бельгія та держави Північної Європи. Раніше згадувалася цифра в 30 тисяч військових, але, за словами джерел, її, ймовірно, зменшили через обмеженість ресурсів і побоювання, що надмірна присутність може виглядати як «гра м’язами» в очах Кремля.

Пропозиції окремих країн поки що залишаються недостатньо конкретизованими, і їхня чіткість залежатиме від остаточного внеску США. Серед інших ідей – створення «безпольотної зони» над Україною, яка дозволила б відновити рейси цивільної авіації, а також патрульна місія в Чорному морі під керівництвом Туреччини для забезпечення безпеки судноплавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.