Трамп предложил привлечь частные военные компании США для гарантий безопасности Украины – The Telegraph

17:11, 30 августа 2025
Европейские партнеры активизировали работу над планом, включающим укрепление армии и морскую миссию.
Трамп предложил привлечь частные военные компании США для гарантий безопасности Украины – The Telegraph
Фото: Texty.org
Президент США Дональд Трамп предложил привлечь американские частные военные компании (ЧВК) к обеспечению гарантий безопасности для Украины в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, во время переговоров с европейскими странами о гарантиях безопасности для Украины Трамп высказал идею использования американских ЧВК для поддержки усилий европейских партнеров. Эти компании могут быть задействованы в укреплении фортификационных сооружений, строительстве новых военных баз и защите американских бизнес-интересов в Украине. Кроме того, присутствие американских контрактников, по мнению Трампа, могло бы стать дополнительным фактором сдерживания для России.

Это предложение обсуждается в рамках более широкого пакета мер, которые разрабатываются странами «коалиции решительных» во главе с Францией и Великобританией. Привлечение ЧВК позволило бы Трампу избежать отправки регулярных американских войск в Украину, что соответствует его обещаниям изоляционистскому крылу его сторонников, отмечают источники.

На основе бесед с более чем десятком западных чиновников The Telegraph сообщило, что основные идеи гарантий безопасности для Украины еще находятся в стадии обсуждения. Окончательные детали, которые включают воздушное патрулирование, обучение украинских военных и морскую миссию в Черном море, могут быть обнародованы в ближайшие дни.

Работа европейских стран над этими планами активизировалась после встречи лидеров США и России на Аляске, где Трамп заявил, что Путин якобы не возражает против предоставления Украине гарантий безопасности западными партнерами.

Европейские чиновники считают, что главной задачей для предотвращения новой «горячей» войны является усиление украинской армии, которая должна стать основным фактором сдерживания России. Согласно плану, украинские войска будут охранять усиленную границу вдоль условной линии фронта, определенной в рамках возможного мирного соглашения.

Страны НАТО, в частности европейские члены, продолжат предоставлять Украине вооружение и проводить учения, используя как действующие, так и новые механизмы. Обсуждается возможность закупки для Украины дополнительных систем, таких как ЗРК Patriot и HIMARS, за средства европейских государств.

Некоторые европейские страны предлагали идею создания демилитаризованной зоны вдоль замороженной линии фронта, которую патрулировали бы миротворцы или международные наблюдатели. Однако это предложение не получило единодушной поддержки, а президент Украины Владимир Зеленский публично критиковал его. Европейские государства не желают привлекать собственных военных в качестве миротворцев.

Вместо этого рассматривается размещение европейских сил сдерживания на определенном расстоянии от линии фронта – так называемой «третьей линии обороны». Речь идет о потенциальном присутствии тысяч военных из таких стран, как Великобритания, Франция, Германия, Бельгия и государства Северной Европы. Ранее упоминалась цифра в 30 тысяч военных, но, по словам источников, ее, вероятно, уменьшили из-за ограниченности ресурсов и опасений, что чрезмерное присутствие может выглядеть как «игра мускулами» в глазах Кремля.

Предложения отдельных стран пока остаются недостаточно конкретными, и их четкость будет зависеть от окончательного вклада США. Среди других идей — создание «бесполетной зоны» над Украиной, которая позволила бы возобновить рейсы гражданской авиации, а также патрульная миссия в Черном море под руководством Турции для обеспечения безопасности судоходства.

