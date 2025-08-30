Поліція розшукує вбивцю Андрія Парубія – розглядаються усі версії, включно з російським слідом

У Львові триває розслідування вбивства Андрія Парубія, нападник здійснив близько восьми пострілів.

Правоохоронні органи Львова повідомили, що наразі особу, яка здійснила вбивство народного депутата та колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія, ще не встановлено. Інцидент стався 30 серпня 2025 року в Сихівському районі міста, де нападник здійснив близько восьми пострілів із вогнепальної зброї.

За словами керівника поліції Львівської області Олександра Шляховського, зловмисник використовував короткоствольну вогнепальну зброю, однак детальні характеристики зброї наразі не розголошуються. «Було здійснено приблизно вісім пострілів», – зазначив він під час брифінгу.

«Встановлюємо особу... яка може бути причетна до вчинення злочину», – підкреслив Шляховський.

Слідство розглядає низку версій, серед яких і можливий російський слід.

Як заявив Президент України Володимир Зеленський, вбивство Андрія Парубія було ретельно сплановане, СБУ долучена до розслідування.

Нагадаємо, Андрій Парубій був застрелений у Сихівському районі Львова нападником, який був вдягнений, як кур’єр служби доставки, та втік із місця злочину. Правоохоронні органи продовжують розшук зловмисника.

