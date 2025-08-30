Практика судов
Полиция разыскивает убийцу Андрея Парубия – рассматриваются все версии, включая российский след

18:05, 30 августа 2025
Во Львове продолжается расследование убийства Андрея Парубия, нападавший произвел около восьми выстрелов.
Полиция разыскивает убийцу Андрея Парубия – рассматриваются все версии, включая российский след
Правоохранительные органы Львова сообщили, что на данный момент личность, совершившая убийство народного депутата и бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия, еще не установлена. Инцидент произошел 30 августа 2025 года в Сиховском районе города, где нападавший произвел около восьми выстрелов из огнестрельного оружия.

По словам руководителя полиции Львовской области Александра Шляховского, злоумышленник использовал короткоствольное огнестрельное оружие, однако подробные характеристики оружия пока не разглашаются. «Было произведено около восьми выстрелов», – отметил он во время брифинга.

«Устанавливаем личность... которая может быть причастна к совершению преступления», – подчеркнул Шляховский.

Следствие рассматривает ряд версий, среди которых и возможный российский след.

Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, убийство Андрея Парубия было тщательно спланировано, СБУ привлечена к расследованию.

Напомним, Андрей Парубий был застрелен в Сиховском районе Львова нападавшим, который был одет, как курьер службы доставки, и скрылся с места преступления. Правоохранительные органы продолжают розыск злоумышленника.

Применение наручников во время обыска правомерно, если это необходимо для безопасности участников следственных действий и предотвращения препятствий обыску — Верховный Суд

Верховный Суд объяснил, что применение наручников во время обыска было правомерным, поскольку обвиняемый является военным, имеет соответствующую подготовку и мог оказать физическое сопротивление лицам, проводившим обыск.

Судьи не всегда сообщают достоверную информацию о состоянии обеспечения их судов – ГСА

Государственная судебная администрация инициировала кампанию по анкетированию новоназначенных судей, чтобы узнать правду.

Недостаточная обоснованность или безосновательность требований не могут считаться недостатком апелляционной жалобы — Верховный Суд

Требования апелляционной жалобы в аспекте убедительности или обоснованности не могут быть проанализированы на стадии открытия производства.

Комитет рекомендовал принять в целом законопроект о гарантиях защиты бизнеса в ходе уголовного производства

В редакции до первого чтения законопроект предусматривал ограничение срока ареста средств и счетов двумя месяцами, расширение возможностей обжалования ареста, возможность осуществления видеозаписи во время обысков.

Генштабу придется согласовывать такие массовые мероприятия в Киеве, как проведение киносъемок — какие вопросы возникли к правительственному поручению

Действующий порядок проведения негосударственных массовых мероприятий в Киеве относит к массовым мероприятиям кино- и видеосъемку, но не распространяется на мирные собрания, а статья 8 закона о правовом режиме военного положения, наоборот, относит к массовым мероприятиям мирные собрания, митинги и демонстрации.

