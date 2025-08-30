Полиция разыскивает убийцу Андрея Парубия – рассматриваются все версии, включая российский след

Во Львове продолжается расследование убийства Андрея Парубия, нападавший произвел около восьми выстрелов.

Правоохранительные органы Львова сообщили, что на данный момент личность, совершившая убийство народного депутата и бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия, еще не установлена. Инцидент произошел 30 августа 2025 года в Сиховском районе города, где нападавший произвел около восьми выстрелов из огнестрельного оружия.

По словам руководителя полиции Львовской области Александра Шляховского, злоумышленник использовал короткоствольное огнестрельное оружие, однако подробные характеристики оружия пока не разглашаются. «Было произведено около восьми выстрелов», – отметил он во время брифинга.

«Устанавливаем личность... которая может быть причастна к совершению преступления», – подчеркнул Шляховский.

Следствие рассматривает ряд версий, среди которых и возможный российский след.

Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, убийство Андрея Парубия было тщательно спланировано, СБУ привлечена к расследованию.

Напомним, Андрей Парубий был застрелен в Сиховском районе Львова нападавшим, который был одет, как курьер службы доставки, и скрылся с места преступления. Правоохранительные органы продолжают розыск злоумышленника.

