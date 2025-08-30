Убийство Андрея Парубия было тщательно спланировано, СБУ привлечена к расследованию – Зеленский

СБУ и МВД расследуют убийство бывшего спикера Верховной Рады Парубия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убийство бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия было тщательно подготовленным преступлением. Об этом он сообщил в своем официальном обращении, подчеркнув привлечение всех необходимых сил для раскрытия дела.

«Регулярно докладывают правоохранители – министр внутренних дел, Генеральный прокурор. Расследуют обстоятельства убийства Андрея Парубия. Задействовано много сил – все, которые необходимы. Преступление было, к сожалению, тщательно подготовлено. Но делается все для раскрытия этого преступления», – отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что провел беседу с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком. СБУ активно привлечена к расследованию.

Напомним, Андрей Парубий был застрелен в Сиховском районе Львова нападавшим, который был одет, как курьер службы доставки, и скрылся с места преступления. Правоохранительные органы продолжают розыск злоумышленника.

