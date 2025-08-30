Вбивство Андрія Парубія було ретельно сплановане, СБУ долучена до розслідування – Зеленський

СБУ та МВС розслідують вбивство колишнього спікера Верховної Ради Парубія.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вбивство колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія було ретельно підготовленим злочином. Про це він повідомив у своєму офіційному зверненні, наголосивши на залученні всіх необхідних сил для розкриття справи.

«Регулярно доповідають правоохоронці – міністр внутрішніх справ, Генеральний прокурор. Розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно – всі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину», – зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що провів розмову з головою Служби безпеки України Василем Малюком. СБУ активно долучена до розслідування.

Нагадаємо, Андрій Парубій був застрелений у Сихівському районі Львова нападником, який був вдягнений, як кур’єр служби доставки, та втік із місця злочину. Правоохоронні органи продовжують розшук зловмисника.

