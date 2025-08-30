Практика судів
Вбивство Андрія Парубія було ретельно сплановане, СБУ долучена до розслідування – Зеленський

17:29, 30 серпня 2025
СБУ та МВС розслідують вбивство колишнього спікера Верховної Ради Парубія.
Вбивство Андрія Парубія було ретельно сплановане, СБУ долучена до розслідування – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вбивство колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія було ретельно підготовленим злочином. Про це він повідомив у своєму офіційному зверненні, наголосивши на залученні всіх необхідних сил для розкриття справи.

«Регулярно доповідають правоохоронці – міністр внутрішніх справ, Генеральний прокурор. Розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно – всі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину», – зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що провів розмову з головою Служби безпеки України Василем Малюком. СБУ активно долучена до розслідування.

Нагадаємо, Андрій Парубій був застрелений у Сихівському районі Львова нападником, який був вдягнений, як кур’єр служби доставки, та втік із місця злочину. Правоохоронні органи продовжують розшук зловмисника.

СБУ МВС Львів вбивство Володимир Зеленський

