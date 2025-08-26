Керівництво НАБУ і САП перебуває з робочим візитом у Парижі – фото

Делегація Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснює робочий візит до Франції.
Як повідомили у НАБУ, серед ключових зустрічей — переговори з міністром-делегатом з європейських справ Бенжаменом Хаддадом, радником Президента Франції з європейських питань Бертраном Бухвальтером та директором Директорату континентальної Європи Брісом Рокфейлем.
У центрі обговорень:
Фото з робочих зустрічей оприлюдили у НАБУ.
