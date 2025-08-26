Практика судів
Керівництво НАБУ і САП перебуває з робочим візитом у Парижі – фото

16:16, 26 серпня 2025
Керівник САП Олександр Клименко та очільник НАБУ Семен Кривонос поїхали з робочим візитом до Парижа.
Делегація Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснює робочий візит до Франції.

Як повідомили у НАБУ, серед ключових зустрічей — переговори з міністром-делегатом з європейських справ Бенжаменом Хаддадом, радником Президента Франції з європейських питань Бертраном Бухвальтером та директором Директорату континентальної Європи Брісом Рокфейлем.

У центрі обговорень:

  • подальше зміцнення незалежності та інституційної спроможності НАБУ і САП;
  • розвиток міжнародної співпраці у сфері протидії корупції;
  • важливість суспільної довіри до результатів роботи антикорупційних органів.

Фото з робочих зустрічей оприлюдили у НАБУ.

