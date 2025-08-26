Руководство НАБУ и САП находится с рабочим визитом в Париже – фото

Делегация Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляет рабочий визит во Францию.
Как сообщили в НАБУ, среди ключевых встреч — переговоры с министром-делегатом по европейским делам Бенжаменом Хаддадом, советником Президента Франции по европейским вопросам Бертраном Бухвальтером и директором Директората континентальной Европы Брісом Рокфейлем.
В центре обсуждений:
Фото с рабочих встреч опубликовали в НАБУ.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.