У Києві оштрафувати водія маршрутки за проїзд на червоне світло – відео

У Святошинському районі столиці патрульні притягнули до відповідальності водія, маршрутний транспортний засіб якого проїхав перехрестя на заборонний сигнал світлофора.
Поліцейські склали на керманича постанову за ч. 2 ст. 122 КУпАП («Проїзд на заборонний сигнал світлофора»). Штраф становить 510 гривень.
Правоохоронці нагадують, що сигнали світлофора мають чіткі значення:
