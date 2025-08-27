В Киеве оштрафовали водителя маршрутки за проезд на красный свет – видео

510 гривен штрафа: в Киеве маршрутка проехала перекресток на запретный сигнал.

В Святошинском районе столицы патрульные привлекли к ответственности водителя маршрутного транспортного средства, который проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Полицейские составили на водителя постановление по ч. 2 ст. 122 КУоАП («Проезд на запрещающий сигнал светофора»). Штраф составляет 510 гривен.

Правоохранители напоминают, что сигналы светофора имеют четкие значения:

зеленый разрешает движение;

желтый запрещает движение и предупреждает о смене сигналов;

красный (в том числе мигающий или два красных мигающих) запрещает движение.

