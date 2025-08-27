Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

В Киеве оштрафовали водителя маршрутки за проезд на красный свет – видео

22:59, 27 августа 2025
510 гривен штрафа: в Киеве маршрутка проехала перекресток на запретный сигнал.
В Киеве оштрафовали водителя маршрутки за проезд на красный свет – видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Святошинском районе столицы патрульные привлекли к ответственности водителя маршрутного транспортного средства, который проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Полицейские составили на водителя постановление по ч. 2 ст. 122 КУоАП («Проезд на запрещающий сигнал светофора»). Штраф составляет 510 гривен.

Правоохранители напоминают, что сигналы светофора имеют четкие значения:

  • зеленый разрешает движение;
  • желтый запрещает движение и предупреждает о смене сигналов;
  • красный (в том числе мигающий или два красных мигающих) запрещает движение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция ПДД Киев штраф / штрафы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Принятие двух противоположных процессуальных решений по одной и той же апелляционной жалобе является существенным нарушением требований УПК — Верховный Суд

Судья апелляционного суда оставил апелляционную жалобу без движения после открытия апелляционного производства и назначения апелляционного рассмотрения по ней.

Верховный Суд объяснил, когда обвиняемый может самостоятельно исправить недостатки апелляционной жалобы, поданной его адвокатом

Обвиняемый подал апелляционную жалобу для исправления недостатков, выявленных в апелляционной жалобе его адвоката, указав непосредственно в тексте исправленной жалобы, что она подается в связи с отказом от услуг защитника.

Гражданских лиц за распространение материалов, оскорбляющих честь военнослужащего или его близких родственников, смогут наказать ограничением свободы

Кроме того, за угрозу военнослужащему или его близким родственникам насилием или уничтожением имущества гражданских лиц предлагается наказывать ограничением свободы или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет — комитет рекомендовал законопроект.

Комитет рекомендовал принять в целом законопроект о гарантиях защиты бизнеса в ходе уголовного производства

В редакции до первого чтения законопроект предусматривал ограничение срока ареста средств и счетов двумя месяцами, расширение возможностей обжалования ареста, возможность осуществления видеозаписи во время обысков.

Генштаб направил письмо Руслану Стефанчуку с просьбой поддержать законопроект о запрете судам смягчать наказание военным за неподчинение

В Генштабе ВСУ указали, что командиры воинских частей поддерживают этот законопроект.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    в.о. голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області