Обіцяли прибутки від торгівлі на біржі: у Дніпрі викрили 11 шахрайських кол-центрів

18:23, 30 серпня 2025
Частина шахрайських кол-центрів маскувалась під інвесткомпанії та заманювала людей вкладати кошти в криптовалюту, обіцяючи легкий прибуток.
У Дніпрі викрили та зупинили роботу 11 фейкових кол-центрів, де співробітники, видаючи себе за банківських працівників або фінансових брокерів, вводили людей в оману та ошукували їх. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, частина кол-центрів працювала під виглядом “інвестиційної підтримки”. Зловмисники переконували громадян вкладати гроші у криптовалюту та обіцяли прибутки від торгівлі на біржі.

Інші шахраї телефонували людям, називаючись співробітниками служби безпеки банку. Вони повідомляли про нібито необхідність встановлення мобільного додатку для захисту персональних даних. Після інсталяції шахраї отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і знімали кошти з їхніх рахунків.

У ході обшуків прокурори вилучили:

понад 700 одиниць техніки (забезпечувала роботу близько 300 операторів);

мобільні телефони та SIM-картки;

чорнові записи;

готівку, підроблені печатки та інші речові докази.

Готується клопотання про арешт вилученого майна. Встановлюється повне коло осіб, причетних до діяльності шахрайської мережі, та ідентифікуються потерпілі.

