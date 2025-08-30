Обещали доходы от торговли на бирже: в Днепре разоблачили 11 мошеннических колл-центров

Часть мошеннических колл-центров маскировалась под инвесткомпании и привлекала людей вкладывать средства в криптовалюту, обещая легкую прибыль.

В Днепре разоблачили и остановили работу 11 фейковых колл-центров, где сотрудники, выдавая себя за банковских работников или финансовых брокеров, вводили людей в заблуждение и обманывали их. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, часть колл-центров работала под видом "инвестиционной поддержки". Злоумышленники убеждали граждан вкладывать деньги в криптовалюту и обещали прибыль от торговли на бирже.

Другие мошенники звонили по телефону людям, называясь сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщали о якобы необходимости установки мобильного приложения для защиты персональных данных. После установки мошенники получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших и снимали средства с их счетов.

В ходе обысков прокуроры изъяли:

свыше 700 единиц техники (обеспечивало работу около 300 операторов);

мобильные телефоны и SIM-карты;

черновые записи;

наличные, поддельные печати и другие вещественные доказательства.

Готовится ходатайство об аресте изъятого имущества. Устанавливается полный круг лиц, причастных к мошеннической сети, и идентифицируются потерпевшие.

