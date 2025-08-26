Практика судів
Міністр транспорту Туреччини отримав штраф за те, що розігнався до 225 км/год та опублікував відео

16:25, 26 серпня 2025
Міністр транспорту Туреччини показав у X, як мчить зі швидкістю 225 км/год.
Міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Уралоґлу отримав штраф за перевищення швидкості після того, як опублікував у соцмережі X відео, на якому він мчить автострадою поблизу Анкари. Про це повідомляє Reuters.

Уралоґлу поділився роликом, де він за кермом слухає народні пісні та уривки промов президента Реджепа Таїпа Ердогана. На окремих кадрах видно спідометр, який показує швидкість від 190 до 225 км/год. Через кілька годин міністр зробив репост відео, визнавши, що отримав штраф за порушення швидкісного режиму.

«Я сів за кермо, щоб перевірити трасу Анкара–Нігде й ненавмисне перевищив швидкість на короткий час. Своїм відео я фактично сам себе викрив», – написав Уралоґлу.

Він також опублікував копію повідомлення про штраф на суму 9267 турецьких лір (приблизно $225), де вказано, що він їхав зі швидкістю 225 км/год.

«Відтепер я буду набагато обережнішим. Дотримання швидкісного ліміту є обов’язковим для всіх», – наголосив міністр.

