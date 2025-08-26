Практика судов
  1. Видео
  2. / В мире

Министр транспорта Турции получил штраф за то, что разогнался до 225 км/ч и опубликовал видео

16:25, 26 августа 2025
Министр транспорта Турции показал в X, как мчится со скоростью 225 км/ч.
Министр транспорта Турции получил штраф за то, что разогнался до 225 км/ч и опубликовал видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу получил штраф за превышение скорости после того, как опубликовал в соцсети X видео, на котором он мчится по автостраде вблизи Анкары. Об этом сообщает Reuters.

Уралоглу поделился роликом, где он за рулем слушает народные песни и отрывки речей президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На отдельных кадрах виден спидометр, который показывает скорость от 190 до 225 км/ч. Через несколько часов министр сделал репост видео, признав, что получил штраф за нарушение скоростного режима.

«Я сел за руль, чтобы проверить трассу Анкара-Нигде и нечаянно превысил скорость на короткое время. Своим видео я фактически сам себя разоблачил», — написал Уралоглу.

Он также опубликовал копию уведомления о штрафе на сумму 9267 турецких лир (примерно $225), где указано, что он ехал со скоростью 225 км/ч.

«Отныне я буду гораздо осторожнее. Соблюдение скоростного лимита является обязательным для всех», – подчеркнул министр.

ПДД Турция авто транспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет рассмотрит законопроект о запрете судам назначать более мягкое наказание военнослужащим за неповиновение приказу командира

Депутаты предлагают, чтобы за неповиновение приказу командира военнослужащий нес только реальное наказание в виде тюрьмы от 5 до 10 лет — без возможности для суда назначить более мягкое наказание или испытательный срок.

Диаспора в лице Мирового конгресса украинцев считает, что украинцы с множественным гражданством, которые живут за границей, должны иметь доступ к государственной службе

Ограничение для госслужащих относительно наличия исключительно гражданства Украины было предметом жестких споров с Мировым конгрессом украинцев, — глава Миграционной службы.

Закон о множественном гражданстве не дает ответа на вопросы, с какими странами возможно множественное гражданство, что будет с воинской обязанностью и соцобеспечением

Почти по всем ключевым вопросам закон о множественном гражданстве не содержит регулирования — правительство само определит, как и что будет работать, начиная от списка стран, в гражданстве которых украинцы могут находиться «легально».

«Статья 130 или едем в ТЦК» – суд признал незаконными действия полицейских, которые придирались к водителю сломавшегося в дороге автомобиля

Суд установил, что водитель признал свою вину в употреблении алкоголя за рулем под давлением полицейских.

Все мужчины 18-22 лет смогут беспрепятственно выехать за границу — Юлия Свириденко

Все мужчины от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу — Кабмин принял постановление.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області