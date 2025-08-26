Министр транспорта Турции получил штраф за то, что разогнался до 225 км/ч и опубликовал видео

Министр транспорта Турции показал в X, как мчится со скоростью 225 км/ч.

Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу получил штраф за превышение скорости после того, как опубликовал в соцсети X видео, на котором он мчится по автостраде вблизи Анкары. Об этом сообщает Reuters.

Уралоглу поделился роликом, где он за рулем слушает народные песни и отрывки речей президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На отдельных кадрах виден спидометр, который показывает скорость от 190 до 225 км/ч. Через несколько часов министр сделал репост видео, признав, что получил штраф за нарушение скоростного режима.

«Я сел за руль, чтобы проверить трассу Анкара-Нигде и нечаянно превысил скорость на короткое время. Своим видео я фактически сам себя разоблачил», — написал Уралоглу.

Он также опубликовал копию уведомления о штрафе на сумму 9267 турецких лир (примерно $225), где указано, что он ехал со скоростью 225 км/ч.

«Отныне я буду гораздо осторожнее. Соблюдение скоростного лимита является обязательным для всех», – подчеркнул министр.