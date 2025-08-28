Практика судів
ДСНС показала наслідки масованої атаки РФ на Київ – фото

08:45, 28 серпня 2025
Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, дитячий садок, будівля пошти, університет, офісні та адміністративні споруди, гаражі й складські приміщення.
У столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. За даними ДСНС, виникли численні пожежі та руйнації.

Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, дитячий садок, будівля пошти, університет, офісні та адміністративні споруди, гаражі й складські приміщення.

На місцях працюють рятувальники та всі міські служби.

Інформація постійно оновлюється, а в Києві досі оголошена повітряна тривога.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Військовий омбудсман закликала законодавців не перетворювати суддів на статистів, забороняючи їм призначати більш м’яке покарання військовослужбовцям за непокору

Такі зміни позбавлять суди можливості під час винесення вироку врахувати всі обставини, фактично перетворюючи суддів на статистів, аргумент же щодо підвищення рівня дисципліни шляхом посилення кримінальної відповідальності видається сумнівним – Ольга Решетилова надала свій висновок щодо законопроекту 13452.

Державна судова адміністрація визначила, як буде здійснюватися преміювання керівників апаратів судів у разі відсутності в суді голови суду

Премії та їх розмір, а також виплату матеріальної допомоги, у разі відсутності в суді голови суду необхідно погоджувати з головою ДСА або з начальником ТУ ДСА.

Апеляційний суд скасував вирок, вказавши на використання судом першої інстанції ChatGPT — чи виявив ознаки цього сам ChatGPT

Водночас за аналізом самого ChatGPT, вірогідність того, що вирок «писав» ШІ складає 10-15%.

Верховний Суд висловився щодо допустимості протоколів оглядів інтернет-сторінок і телеграм-каналів як доказів у кримінальному процесі

Верховний Суд вказав, що сторона захисту не спростувала відповідну інформацію, надану органом досудового розслідування.

Рахункова палата виявила ризик — значну залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки

У процесі аналізу виконання держбюджету Рахункова палата встановила низку недоліків – зокрема це значна залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
