ДСНС показала наслідки масованої атаки РФ на Київ – фото

Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, дитячий садок, будівля пошти, університет, офісні та адміністративні споруди, гаражі й складські приміщення.

У столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. За даними ДСНС, виникли численні пожежі та руйнації.

На місцях працюють рятувальники та всі міські служби.

Інформація постійно оновлюється, а в Києві досі оголошена повітряна тривога.

