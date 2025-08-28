ГСЧС показала последствия массированной атаки РФ на Киев – фото

Повреждены жилые многоэтажки, частные дома, детский сад, здание почты, университет, офисные и административные сооружения, гаражи и складские помещения.

В столице продолжается ликвидация последствий ночного обстрела. По данным ГСЧС, возникли многочисленные пожары и разрушения.

На местах работают спасатели и все городские службы.

Информация постоянно обновляется, а в Киеве до сих пор объявлена воздушная тревога.

