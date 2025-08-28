Комітет рекомендував прийняти в цілому законопроект щодо гарантій захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження

У редакції до першого читання законопроект передбачав обмеження строку арешту коштів і рахунків двома місяцями, розширення можливостей оскарження арешту, можливість здійснення відеозапису під час обшуків.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти в другому читанні та в цілому законопроект 12439 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо удосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження.

Наразі фінальна редакція законопроекту не опублікована. Нагадаємо, що у першому читанні його прийняли в лютому 2025 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроектом зокрема пропонується увести норми щодо строку дії ухвали про арешт майна, скасування арешту майна, доповнити перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, встановити чіткий строк на повернення майна після скасування арешту.

Провідні бізнес-об’єднання раніше закликали народних депутатів підтримати цей законопроект, оскільки він спрямований на припинення практики незаконного визначення підслідності і встановлює чіткі правила оскарження незаконного визначення підслідності. Як зазначив бізнес у спільній заяві, сьогодні нерідко так звані економічні злочини розслідуються Національною поліцією чи СБУ, хоча подібні справи повинні бути виключною компетенцією Бюро економічної безпеки.

У редакції до першого читання законопроект передбачав обмеження строку арешту коштів і рахунків двома місяцями, з можливістю продовження лише у виняткових випадках; розширення можливостей оскарження арешту, що дозволить бізнесу ефективно захищати свої права; чіткий термін повернення майна після скасування арешту – 30 днів, що унеможливить бюрократичні маніпуляції та затягування процесу повернення активів; можливість здійснення відеозапису під час обшуків, що унеможливлює підкидання доказів та інші зловживання; доступ до матеріалів досудового розслідування та збір доказів через тимчасовий доступ до документів, що посилює спроможність бізнесу захищати себе в суді тощо.

Автор: Наталя Мамченко

