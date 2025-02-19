Настав час ліквідувати практики незаконного визначення підслідності і «вічних» арештів, які паралізують бізнес на роки — Верховну Раду закликають прийняти зміни до КПК

Невизначені строки арештів та блокування рахунків без реальних доказів паралізують бізнес на роки, що позбавляє економіку країни податкових надходжень – провідні бізнес-об’єднання закликали народних депутатів підтримати законопроект №12439.

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19 лютого Комітет Верховної Ради питань правоохоронної діяльності розгляне законопроект №12439, який передбачає зміни до Кримінального процесуального кодексу з метою посилення гарантій захисту бізнесу під час кримінальних проваджень.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді 24 січня було зареєстровано цей законопроект 12439, яким зокрема пропонується увести норми щодо строку дії ухвали про арешт майна, скасування арешту майна, доповнити перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, встановити чіткий строк на повернення майна після скасування арешту.

Провідні бізнес-об’єднання України закликали народних депутатів та Комітет підтримати цей законопроект 12439. До спільної заяви долучилися Федерація роботодавців України, Спілка українських підприємців, Маніфест-42, Торгово-промислова палата України (Ukrainian CCI), Український союз промисловців і підприємців (УСПП), Асоціація підприємців-ветеранів АТО, Об'єднання організацій роботодавців України, Diia.City United, Board.

«Зміни, що вносяться законопроєктом передбачають:

1. Припинення практики незаконного визначення підслідності.

На сьогодні відсутність чітких процесуальних бар'єрів дозволяє правоохоронним органам зловживати правом на розслідування економічних злочинів, використовуючи його як механізм тиску на бізнес. Законопроєкт встановлює чіткі правила оскарження незаконного визначення підслідності. Сьогодні нерідко так звані економічні злочини розслідуються Національною поліцією, СБУ чи ДБР, хоча подібні справи повинні бути виключною компетенцією Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

Чому це важливо?

Розслідування поза межами визначеної підслідності робить докази недопустимими.

Бізнес змушений роками боротися в судах, доводячи незаконність таких слідчих дій, що виснажує підприємців та перешкоджає їхній діяльності.

Встановлення прозорих правил підслідності усуне механізм тиску та вибіркового переслідування бізнесу різними правоохоронними органами.

Законопроєкт № 12439 передбачає механізм оскарження неправильно визначеної підслідності, що дозволить зупинити практику розслідувань неуповноваженими органами та захистить бізнес від безпідставних кримінальних проваджень.

2. Ліквідація практики «вічних» арештів.

Невизначені строки арештів та блокування рахунків без реальних доказів злочину фактично паралізують бізнес на роки, що позбавляє економіку країни податкових надходжень.

Законопроєкт передбачає:

Обмеження строку арешту коштів і рахунків двома місяцями, з можливістю продовження лише у виняткових випадках.

Розширення можливостей оскарження арешту, що дозволить бізнесу ефективно захищати свої права.

Чіткий термін повернення майна після скасування арешту – 30 днів, що унеможливить бюрократичні маніпуляції та затягування процесу повернення активів.

Що це означає на практиці?

Бізнес більше не буде заблокований місяцями чи роками через арешти, що часто використовувалися не як механізм слідства, а як інструмент тиску та знищення компаній.

Українські підприємці отримають впевненість у стабільності своєї роботи, що стимулюватиме інвестиції, створення робочих місць та економічний розвиток.

Можливість здійснення відеозапису під час обшуків, що унеможливлює підкидання доказів та інші зловживання.

Доступ до матеріалів досудового розслідування та збір доказів через тимчасовий доступ до документів, що посилює спроможність бізнесу захищати себе в суді.

3. Розширення прав захисту в кримінальному процесі.

Законопроєкт передбачає суттєве посилення процесуальних гарантій для бізнесу під час досудового розслідування:

Розширення прав на апеляційне оскарження незаконних дій правоохоронців.

Закріплення права на відеофіксацію обшуків, що мінімізує можливість зловживань.

Посилення можливостей збору доказів стороною захисту через тимчасовий доступ до документів та ознайомлення з матеріалами справи.

4. Значення для економіки України.

Прийняття цього законопроєкту має стратегічне значення для всього бізнес-середовища та економіки України, яка вже перебуває під безпрецедентним тиском через війну та зовнішні виклики. Він містить дієві механізми захисту підприємництва та спрямований на усунення системних проблем, що довгий час негативно впливали на бізнес-клімат, створюючи передумови для адміністративного тиску.

Водночас, внутрішні перешкоди, зокрема неправомірні кримінальні переслідування, блокування рахунків та арешти майна, залишаються серйозним викликом для економічної стабільності. Без ефективного захисту бізнесу жодні економічні ініціативи не зможуть реалізувати свій потенціал.

Український бізнес закликає розглядати законопроєкт № 12439 як ключовий інструмент стабілізації економіки та захисту підприємництва. Його ухвалення забезпечить реальний правовий захист бізнесу та сприятиме відновленню довіри до правоохоронної системи.

Ми закликаємо Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, народних депутатів та Кабінет Міністрів України підтримати законопроєкт та забезпечити його першочергове ухвалення без зволікань», - йдеться у спільній заяві.

Автор: Наталя Мамченко

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