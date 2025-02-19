Настав час ліквідувати практики незаконного визначення підслідності і «вічних» арештів, які паралізують бізнес на роки — Верховну Раду закликають прийняти зміни до КПК

19 лютого Комітет Верховної Ради питань правоохоронної діяльності розгляне законопроект №12439, який передбачає зміни до Кримінального процесуального кодексу з метою посилення гарантій захисту бізнесу під час кримінальних проваджень.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді 24 січня було зареєстровано цей законопроект 12439, яким зокрема пропонується увести норми щодо строку дії ухвали про арешт майна, скасування арешту майна, доповнити перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, встановити чіткий строк на повернення майна після скасування арешту.
Провідні бізнес-об’єднання України закликали народних депутатів та Комітет підтримати цей законопроект 12439. До спільної заяви долучилися Федерація роботодавців України, Спілка українських підприємців, Маніфест-42, Торгово-промислова палата України (Ukrainian CCI), Український союз промисловців і підприємців (УСПП), Асоціація підприємців-ветеранів АТО, Об'єднання організацій роботодавців України, Diia.City United, Board.
«Зміни, що вносяться законопроєктом передбачають:
1. Припинення практики незаконного визначення підслідності.
На сьогодні відсутність чітких процесуальних бар'єрів дозволяє правоохоронним органам зловживати правом на розслідування економічних злочинів, використовуючи його як механізм тиску на бізнес. Законопроєкт встановлює чіткі правила оскарження незаконного визначення підслідності. Сьогодні нерідко так звані економічні злочини розслідуються Національною поліцією, СБУ чи ДБР, хоча подібні справи повинні бути виключною компетенцією Бюро економічної безпеки України (БЕБ).
Чому це важливо?
Законопроєкт № 12439 передбачає механізм оскарження неправильно визначеної підслідності, що дозволить зупинити практику розслідувань неуповноваженими органами та захистить бізнес від безпідставних кримінальних проваджень.
2. Ліквідація практики «вічних» арештів.
Невизначені строки арештів та блокування рахунків без реальних доказів злочину фактично паралізують бізнес на роки, що позбавляє економіку країни податкових надходжень.
Законопроєкт передбачає:
Що це означає на практиці?
3. Розширення прав захисту в кримінальному процесі.
Законопроєкт передбачає суттєве посилення процесуальних гарантій для бізнесу під час досудового розслідування:
4. Значення для економіки України.
Прийняття цього законопроєкту має стратегічне значення для всього бізнес-середовища та економіки України, яка вже перебуває під безпрецедентним тиском через війну та зовнішні виклики. Він містить дієві механізми захисту підприємництва та спрямований на усунення системних проблем, що довгий час негативно впливали на бізнес-клімат, створюючи передумови для адміністративного тиску.
Водночас, внутрішні перешкоди, зокрема неправомірні кримінальні переслідування, блокування рахунків та арешти майна, залишаються серйозним викликом для економічної стабільності. Без ефективного захисту бізнесу жодні економічні ініціативи не зможуть реалізувати свій потенціал.
Український бізнес закликає розглядати законопроєкт № 12439 як ключовий інструмент стабілізації економіки та захисту підприємництва. Його ухвалення забезпечить реальний правовий захист бізнесу та сприятиме відновленню довіри до правоохоронної системи.
Ми закликаємо Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, народних депутатів та Кабінет Міністрів України підтримати законопроєкт та забезпечити його першочергове ухвалення без зволікань», - йдеться у спільній заяві.
Автор: Наталя Мамченко
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