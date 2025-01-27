Верховна Рада розгляне законопроект про посилення гарантій захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження

Законопроектом, серед іншого, конкретизуються підстави припинення тимчасового вилучення майна та повернення тимчасово вилученого майна, встановлюється чіткий строк на повернення майна після скасування арешту, розширюються повноваження адвокатів.

У Верховній Раді 24 січня зареєстровано законопроект 12439 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження. Ініціаторами законопроекту виступили зокрема народні депутати – члени Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, Максим Павлюк, Максим Бужанський, голова ТСК з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко та інші.

Як вказують автори, з початку дії воєнного стану непоодинокими стали випадки здійснення з боку правоохоронних органів тиску на субʼєктів господарювання, допущення ними зловживань і бездіяльності, що вимагало оперативного реагування зі сторони військово-політичного керівництва держави.

Так, на виконання рішення РНБО від 23 січня 2024 року «Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану» було утворено Раду з питань підтримки підприємництва як консультативно-дорадчий орган при Президенті.

За результатами проведення предметних обговорень підготовлено цей законопроект, спрямований зокрема на забезпечення додатковими механізмами захисту суб’єктів господарювання під час застосування до них окремих заходів забезпечення кримінального провадження, проведення відносно них відповідних слідчих (розшукових) дій; розширення повноважень захисників, адвокатів-представників під час надання професійної правничої допомоги суб’єктам господарювання у ході здійснення кримінального провадження тощо.

«Впровадження відповідних змін створить додаткові гарантії для захисту прав, свобод і законних інтересів субʼєктів господарювання під час здійснення кримінального провадження, забезпечить достатній рівень реалізації засади змагальності на стадії досудового розслідування, а також дозволить знизити тиск та можливе втручання правоохоронних органів на законну діяльність українського бізнесу», зазначають автори.

Отже, пропонуються зміни до КПК, якими:

вдосконалюються положення, які регулюють правовий статус потерпілого у кримінальному провадженні, шляхом надання йому права отримувати письмову інформацію про сутність підозри та обвинувачення, збирати докази, а також негайно отримувати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, постанову про початок досудового розслідування;

конкретизується процесуальний порядок визнання матеріального об’єкта речовим доказом, зокрема щодо строків для винесення такої постанови;

доповнюються положення, які закріплюють додатки до протоколу, зазначаючи, що ними можуть бути опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені в ході тимчасового доступу до речей і документів чи обшуку;

уточнюється спосіб фіксування ходу та результатів проведення обшуку шляхом доповнення положеннями, згідно з якими право безперешкодного фіксування ходу та результатів проведення обшуку за допомогою аудіо-, відеозапису надається захиснику, потерпілому, його представнику чи законному представнику всіма доступними засобами;

удосконалюються положення щодо загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження: деталізується право слідчого судді, суду під час розгляду клопотання про застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження за клопотанням сторін кримінального провадження або за власною ініціативою допитати підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, експерта чи дослідити будь-які речі або документи, що мають значення для вирішення клопотання;

передбачається неможливість повторного розгляду такого клопотання у разі відмови у його задоволенні без нових обставин та доказів, які не розглядалися слідчим суддею, судом;

визначається, що у разі неприбуття в судове засідання без поважних причин слідчого, дізнавача, прокурора, які звернулися з клопотанням про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, та які були належним чином повідомлені про дату, час і місце засідання, слідчий суддя або суд постановляє ухвалу про залишення такого клопотання без розгляду;

доповнюється перелік відомостей, які повинні зазначатись у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, а також конкретизується порядок розгляду такого клопотання;

деталізується порядок виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, яким встановлюється, що за результатами доступу до речей і документів відповідним учасником кримінального провадження складається протокол, до якого додається опис вилучених копій документів і залишається володільцю копії протоколу та опису документів, які були вилучені на виконання ухвали;

конкретизуються підстави припинення тимчасового вилучення майна та повернення тимчасово вилученого майна;

доповнюється перелік документів, які повинні бути додані до клопотання про арешт майна, зокрема документи, які підтверджують надання/відправлення копії клопотання про арешт майна підозрюваному, обвинуваченому, іншому власнику чи володільцю майна або його захиснику, законному представнику, представнику, цивільному позивачу;

закріплюється, що неприбуття слідчого, дізнавача, прокурора в судове засідання без поважних причин є підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна, а неприбуття інших осіб у судове засідання не перешкоджає його розгляду;

доповнюються положення щодо строку дії ухвали слідчого судді, суду про арешт майна, продовження строку, скасування арешту майна;

встановлюється право підозрюваного, його захисника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі виявлення під час досудового розслідування обставин, що підтверджують порушення підслідності кримінального правопорушення, подати клопотання про зміну підслідності до прокурора вищого рівня;

деталізується порядок ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення;

пропонується передбачити обов’язкову участь спеціалістів у проведенні обшуку, під час якого планується відшукання електронних інформаційних систем, комп’ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів;

доповнюються положення щодо наслідків неприбуття сторін кримінального провадження у судове засідання для участі у розгляді слідчим суддею клопотання про проведення експертизи;

деталізується порядок розгляду клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії: участь особи, яка подала клопотання, є обов’язковою; клопотання, подане без додержання законних вимог або з порушенням правил підсудності, повертається особі, яка його подала; у разі нез’явлення у судове засідання слідчого, прокурора, належним чином повідомленого про розгляд клопотання, без поважних причин, або неповідомлення ним про причини неприбуття слідчий суддя постановляє ухвалу про залишення клопотання без розгляду;

доповнюється перелік рішень, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, зокрема рішення слідчого, дізнавача, прокурора про відмову у задоволенні клопотання про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку статті 221 цього Кодексу;

доповнюється перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, зокрема про відмову у скасуванні арешту майна, відмову у залученні експерта за клопотанням сторони захисту, задоволення клопотання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами та відмова у задоволенні клопотання;

додається нова стаття, яка визначає положення щодо окремої ухвали слідчого судді, суду;

встановлюється чіткий строк на повернення майна після скасування арешту тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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