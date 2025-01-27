Верховная Рада рассмотрит законопроект об усилении гарантий защиты бизнеса во время осуществления уголовного производства

Законопроектом, среди прочего, конкретизируются основания прекращения временного изъятия имущества и возврат временно изъятого имущества, устанавливается четкий срок на возврат имущества после отмены ареста, расширяются полномочия адвокатов.

В Верховной Раде 24 января зарегистрирован законопроект 12439 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины об усовершенствовании гарантий защиты субъектов хозяйствования во время осуществления уголовного производства. Инициаторами законопроекта выступили в частности народные депутаты – члены Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, Максим Павлюк, Максим Бужанский, председатель ВСК по защите прав инвесторов Галина Янченко и другие.

Как указывают авторы, с начала действия военного положения нередкими стали случаи оказания со стороны правоохранительных органов давления на субъектов хозяйствования, допущения ими злоупотреблений и бездействия, что требовало оперативного реагирования со стороны военно-политического руководства государства.

Так, во исполнение решения СНБО от 23 января 2024 года «О безотлагательных мерах по обеспечению экономической безопасности на период действия правового режима военного положения» был создан Совет по поддержке предпринимательства как консультативно-совещательный орган при Президенте.

По результатам проведения предметных обсуждений подготовлен этот законопроект, направленный в частности на обеспечение дополнительными механизмами защиты субъектов хозяйствования при применении к ним отдельных мер обеспечения уголовного производства, проведения в отношении них соответствующих следственных (розыскных) действий; расширение полномочий защитников, адвокатов-представителей при оказании профессиональной юридической помощи субъектам хозяйствования в ходе осуществления уголовного производства и т.п.

«Внедрение соответствующих изменений создаст дополнительные гарантии для защиты прав, свобод и законных интересов хозяйствующих субъектов во время осуществления уголовного производства, обеспечит достаточный уровень реализации принципа состязательности на стадии досудебного расследования, а также позволит снизить давление и возможное вмешательство правоохранительных органов на законную деятельность украинского бизнеса» , отмечают авторы.

Итак, предлагаются изменения в УПК, которыми:

совершенствуются положения, регулирующие правовой статус потерпевшего в уголовном производстве, путем предоставления ему права получать письменную информацию о сущности подозрения и обвинения, собирать доказательства, а также немедленно получать выписку из Единого реестра досудебных расследований, постановление о начале досудебного расследования;

конкретизируется процессуальный порядок признания материального объекта вещественным доказательством, в частности сроков для вынесения такого постановления;

дополняются положения, закрепляющие приложения к протоколу, отмечая, что ими могут быть описание вещей и оригиналов или копий документов, изъятых в ходе временного доступа к вещам и документам или обыску;

уточняется способ фиксирования хода и результатов проведения обыска путем дополнения положениями, согласно которым право беспрепятственного фиксирования хода и результатов проведения обыска с помощью аудио-, видеозаписи предоставляется защитнику, потерпевшему, его представителю или законному представителю всеми доступными средствами;

совершенствуются положения об общих правилах применения мер обеспечения уголовного производства: детализируется право следователя судьи, суда при рассмотрении ходатайства о применении соответствующих мер обеспечения уголовного производства по ходатайству сторон уголовного производства или по собственной инициативе допросить подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, эксперта или опыт любые вещи или документы, имеющие значение для решения ходатайство;

предусматривается невозможность повторного рассмотрения такого ходатайства в случае отказа в удовлетворении без новых обстоятельств и доказательств, которые не рассматривались следственным судьей, судом;

определяется, что в случае неприбытия в судебное заседание без уважительных причин следователя, дознавателя, прокурора, которые обратились с ходатайством о применении меры обеспечения уголовного производства, которые должным образом уведомлены о дате, времени и месте заседания, следственный судья или суд выносит определение об оставлении такого ходатайства без рассмотрения;

дополняется перечень сведений, которые должны указываться в ходатайстве о временном доступе к вещам и документам, а также конкретизируется порядок рассмотрения такого ходатайства;

детализируется порядок исполнения определения следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам, которым устанавливается, что по результатам доступа к вещам и документам соответствующим участником уголовного производства составляется протокол, к которому прилагается описание изъятых копий документов и остается владельцу копии протокола и описания документов , которые были изъяты во исполнение определения;

конкретизируемые основания прекращения временного изъятия имущества и возврат временно изъятого имущества;

дополняется перечень документов, которые должны быть добавлены к ходатайству об аресте имущества, в частности, документы, подтверждающие предоставление/отправку копии ходатайства об аресте имущества подозреваемому, обвиняемому, другому владельцу или владельцу имущества или его защитнику, законному представителю, представителю, гражданскому истцу;

закрепляется, что неприбытие следователя, дознавателя, прокурора в судебное заседание без уважительных причин является основанием для отказа в удовлетворении ходатайства об аресте имущества, а неприбытие других лиц в судебное заседание не препятствует его рассмотрению;

дополняются положения о сроке действия определения следственного судьи, суда об аресте имущества, продлении срока, отмене ареста имущества;

устанавливается право подозреваемого, его защитника, представителя юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, в случае выявления в ходе досудебного расследования обстоятельств, подтверждающих нарушение подследственности уголовного правонарушения, подать ходатайство об изменении подследственности к прокурору высшего уровня;

детализируется порядок ознакомления с материалами досудебного расследования до его завершения;

предлагается предусмотреть обязательное участие специалистов в проведении обыска, в ходе которого планируется поиск электронных информационных систем, компьютерных систем или их частей, мобильных терминалов;

дополняются положения о последствиях неприбытия сторон уголовного производства в судебное заседание для участия в рассмотрении следователем судьей ходатайства о проведении экспертизы;

детализируется порядок рассмотрения ходатайства о разрешении на проведение негласного следственного (розыскного) действия: участие лица, подавшего ходатайство, обязательно; ходатайство, поданное без соблюдения законных требований или с нарушением правил подсудности, возвращается лицу, его подавшему; в случае неявки в судебное заседание следователя, прокурора, надлежащим образом уведомленного о рассмотрении ходатайства, без уважительных причин или несообщения им о причинах неприбытия следователь судья выносит определение об оставлении ходатайства без рассмотрения;

дополняется перечень решений, которые могут быть обжалованы в ходе досудебного расследования, в частности, решения следователя, дознавателя, прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства об ознакомлении с материалами досудебного расследования в порядке статьи 221 настоящего Кодекса;

дополняется перечень постановлений следователя судьи, которые могут быть обжалованы в ходе досудебного расследования, в частности об отказе в отмене ареста имущества, отказе в привлечении эксперта по ходатайству стороны защиты, удовлетворении ходатайства об установлении срока для ознакомления с материалами и отказе в удовлетворении ходатайства;

прилагается новая статья, определяющая положения об отдельном определении следственного судьи, суда;

устанавливается четкий срок возврата имущества после отмены ареста и т.д.

Автор: Наталя Мамченко

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