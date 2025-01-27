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Судья Лука Криль временно отстранен от осуществления правосудия

11:50, 27 января 2025
Судью Турковского районного суда Львовской области отстранили из-за дисциплинарного взыскания.
Судья Лука Криль временно отстранен от осуществления правосудия
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Судья Турковского районного суда Львовской области Криль Лука Михайлович временно отстранен от правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 27 января 2025 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 27 января 2025 года, судья Турковского районного суда Львовской области Криль Лука Михайлович отстранен от правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

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судья ВСП

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