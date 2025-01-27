Биткойн опустился ниже $100 тысяч после указа Трампа о криптовалютах

Второй по рейтингу токен эфир в один момент потерял более 8%.

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Биткойн упал более чем на 6,5% до уровня ниже 98 000 долларов 27 января утром в Европе, прежде чем немного возрасти. В то же время меньшие токены, такие как Solana и XRP, выросшие после победы Дональда Трампа на выборах, подверглись еще большим падениям, примерно на 11% и 14% соответственно. Второй по рейтингу токен эфир в один момент потерял более 8%. Об этом сообщает Bloomberg.

Падение произошло после того, как президент США Дональд Трамп распорядился создать рабочую группу для консультирования Белого дома по криптополитике. Перед группой стоит задача в течение шести месяцев предложить нормативную базу для цифровых активов в США, а также оценить возможность создания криптовалютного резерва. Bloomberg отмечает, что указ не подтверждает, что США создадут резерв биткойнов – то, что Трамп обещал сделать во время предвыборной кампании.

Рынок цифровых активов воспринял этот указ 24 января с большим энтузиазмом, поначалу продемонстрировав скромный рост.

В общей сложности биткойн вырос более чем на 50% с момента победы Трампа на выборах в начале ноября. Ранее Трамп пообещал сделать США мировой столицей криптовалют.

По состоянию на 7:54 утра в Лондоне 27 января биткойн стоил 99 227 долларов.

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